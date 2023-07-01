Всемирный потоп будет. Или нет? Задайте вопрос климатологу

Слышали, что среднегодовая температура воздуха в Петербурге к концу XXI века может повыситься до 9,4 градуса? Климат в нашем городе, как и во всем мире, меняется — ученые ежедневно наблюдают за этим процессом. Они ставят неутешительные прогнозы: из-за таяния ледников около 15 миллионов человек могут оказаться в зоне риска наводнений, а в атмосфере существенно повысится концентрация углекислого газа.
«Фонтанка» решила поговорить с климатологом и предлагает читателям задать свои вопросы эксперту. Давайте вместе узнаем у ученого, что происходит с климатом прямо сейчас, что ждет нас в будущем и может ли наука сделать хоть что-то, чтобы замедлить глобальное потепление.
Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь, спрашивайте у климатолога все, что хотите — про погоду, температуру воздуха, осадки, смену времен года. Обещаем: интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!