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    Всемирный потоп будет. Или нет? Задайте вопрос климатологу

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Слышали, что среднегодовая температура воздуха в Петербурге к концу XXI века может повыситься до 9,4 градуса? Климат в нашем городе, как и во всем мире, меняется — ученые ежедневно наблюдают за этим процессом. Они ставят неутешительные прогнозы: из-за таяния ледников около 15 миллионов человек могут оказаться в зоне риска наводнений, а в атмосфере существенно повысится концентрация углекислого газа.

    «Фонтанка» решила поговорить с климатологом и предлагает читателям задать свои вопросы эксперту. Давайте вместе узнаем у ученого, что происходит с климатом прямо сейчас, что ждет нас в будущем и может ли наука сделать хоть что-то, чтобы замедлить глобальное потепление.

    Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь, спрашивайте у климатолога все, что хотите — про погоду, температуру воздуха, осадки, смену времен года. Обещаем: интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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