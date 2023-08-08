«Эти рекорды имеют ужасные последствия». Июль на Земле стал самым жарким месяцем в истории

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за планете Земля за историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщила 8 августа Служба изменения климата Европейского союза «Коперник».



Средняя глобальная температура достигла 16,95 градуса по Цельсию. Это на 0,72 градуса выше среднего показателя за июли 1991–2020 годов и на 0,33 градуса выше предыдущего лидера — июля 2019 года . Аномально тепло было во многих регионах Северного полушария, включая Южную Европу, в нескольких странах Южной Америки и на большей части Антарктиды. Глобальная средняя температура поверхности моря оказалась на 0,51 градуса выше среднего показателя за 1991–2020 годы . «Эль-Ниньо» развивалось над экваториальной восточной частью Тихого океана.

