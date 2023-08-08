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    Наука

    «Эти рекорды имеют ужасные последствия». Июль на Земле стал самым жарким месяцем в истории

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    Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за планете Земля за историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщила 8 августа Служба изменения климата Европейского союза «Коперник».

    Средняя глобальная температура достигла 16,95 градуса по Цельсию. Это на 0,72 градуса выше среднего показателя за июли 1991–2020 годов и на 0,33 градуса выше предыдущего лидера — июля 2019 года. Аномально тепло было во многих регионах Северного полушария, включая Южную Европу, в нескольких странах Южной Америки и на большей части Антарктиды. Глобальная средняя температура поверхности моря оказалась на 0,51 градуса выше среднего показателя за 1991–2020 годы. «Эль-Ниньо» развивалось над экваториальной восточной частью Тихого океана.

    «Мы только что стали свидетелями того, как глобальная температура воздуха и глобальная температура поверхности океана установили новые рекорды в июле. Эти рекорды имеют ужасные последствия как для людей, так и для планеты, подверженной все более частым и интенсивным экстремальным явлениям», — отмечает заместитель директора службы Саманта Берджесс.

    Нынешний год является третьим в списке самых тёплых лет с температурой на 0,43 градуса выше среднего значения.

    «Даже если это временное явление, это свидетельствует о неотложности масштабных усилий по снижению глобальных выбросов парниковых газов, которые являются основной причиной этих рекордов», — подчёркивает Берджесс.

    В некоторых областях Италии температура поднималась до 48 градусов, в Греции — до 46 градусов. Турцию и Грецию охватили природные пожары. С трех греческих островов (Родоса, Корфу и Эвбея) эвакуировали людей. В России в начале июля экстремальные температуры фиксировались в Челябинской, Свердловской, Курганской областях. В Петербурге аномального тепла в июле не было. Самым жарким днём стало 7 августа.

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