«Эти рекорды имеют ужасные последствия». Июль на Земле стал самым жарким месяцем в истории

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за планете Земля за историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщила
Средняя глобальная температура достигла
«Мы только что стали свидетелями того, как глобальная температура воздуха и глобальная температура поверхности океана установили новые рекорды в июле. Эти рекорды имеют ужасные последствия как для людей, так и для планеты, подверженной все более частым и интенсивным экстремальным явлениям», — отмечает заместитель директора службы Саманта Берджесс.
Нынешний год является третьим в списке самых тёплых лет с температурой на
«Даже если это временное явление, это свидетельствует о неотложности масштабных усилий по снижению глобальных выбросов парниковых газов, которые являются основной причиной этих рекордов», — подчёркивает Берджесс.
В некоторых областях Италии температура поднималась до