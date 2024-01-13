Мощные вспышки весь год: ученые обещают шквал магнитных бурь — как к нему подготовиться

2024 год только наступил, а мы уже готовы молить о пощаде. В том числе Солнце, которое, по словам ученых, в этом году будет особенно активно. Эта активность аукнется шквалом мощнейших магнитных бурь. Вместе с учеными и врачами наши коллеги из Городских порталов решили разобраться, что несет небывалая солнечная активность и как прожить этот год метеозависимым людям.
Из-за чего возникают магнитные бури?
Во всех магнитных бурях, которые обрушиваются на Землю, остается винить только Солнце. На звезде постоянно происходят активные процессы, которые иногда приводят к солнечным вспышкам: во время их в атмосфере Солнца выделяется очень много энергии.
Солнечные вспышки, в свою очередь, связаны с корональными выбросами массы — из-за них гигантские объемы солнечного вещества вырываются из атмосферы Солнца в космос. Эти массы, достигая Земли, и вызывают магнитные бури (но это, по мнению некоторых ученых, неточно).
Каждая солнечная вспышка вызывает магнитную бурю на Земле?
Далеко не каждая. Во многих случаях выброшенное солнечное вещество проходит мимо Земли. Совсем недавно, 15 декабря 2023 года, на Солнце произошла одна из самых мощных за 6 лет вспышек. Однако тогда ученые опровергли ее влияние на Землю — вопреки первоначальным прогнозам, вещество пролетело мимо нашей планеты.
Еще одна рекордная вспышка произошла прямо в новогоднюю ночь: крупнейший с 2017 года выброс зафиксировали через полчаса после боя курантов в Москве. Но так как вспышка произошла на восточном солнечном крае, до Земли выброс не дошел.
Правда ли, что в 2024 году будет очень много магнитных бурь?
Скорее всего, да. Как нам рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Богачев, ученые прогнозируют высокую активность Солнца с 2023 по 2025 год.
— Рост числа и силы магнитных бурь уже наблюдается: в прошедшем 2023 году 40 из 365 дней были с магнитными бурями. Ни одной бури не было только в июле, — отметил Сергей Богачев. — Так как 2024 год, по всем прогнозам, будет еще более активным, то темп бурь ниже не станет.
Слышал, что магнитные бури надо ждать каждый месяц. Это правда?
Утверждать, что бури будут накрывать Землю каждый месяц, не совсем корректно. Дело в том, что ученые не могут прогнозировать солнечные вспышки на год вперед.
— Речь идет о том, что в среднем в годы солнечного максимума часто наблюдается по 10 и более сильных магнитных бурь за год. С большой вероятностью 2024 год исключением не станет, — заявил Сергей Богачев. — Но, конечно, как бури будут точно распределены по времени и когда именно произойдут, никто не скажет.
На какой срок ученые могут прогнозировать солнечные вспышки?
Специалисты составляют прогноз магнитных бурь лишь на 27 дней и обновляют информацию каждую неделю. По актуальным данным, до 7 февраля вспышек на Солнце и, как следствие, магнитных бурь не ожидается.
Почему от магнитных бурь страдают люди?
Магнитные бури, действительно, влияют на людей. В первую очередь недомогание возникает из-за колебаний атмосферного давления, заявила врач Надежда Подкорытова.
— Магнитные бури безусловно влияют на людей, но сами метеочувствительность или метеолабильность являются не заболеваниями, а реакцией организма на погодные изменения или смену климата, — считает Надежда Подкорытова. — В группе риска в первую очередь люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, так как геомагнитные бури влияют на кровообращение, а также люди с повышенным или пониженным артериальным давлением, анемией и бронхиальной астмой.
Надежда Подкорытова — главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность «лечебное дело». Врач лабораторной диагностики, терапевт.
Я чувствую себя хуже во время магнитных бурь. Начинать беспокоиться?
Надежда Подкорытова отмечает, что во время магнитных бурь могут напомнить о себе старые травмы, а также многие чувствуют дискомфорт или даже боль в послеоперационной области. В таком случае волноваться не стоит. А вот если магнитная буря мешает вам жить без видимой причины, стоит проконсультироваться с врачом.
— Если самочувствие заметно ухудшилось, то необходимо обратиться к специалисту для назначения индивидуальной терапии и дополнительных обследований, так как симптомы метеочувствительности могут быть признаком скрытой патологии, — предупреждает Надежда Подкорытова.
Что может помочь комфортно пережить магнитную бурю?
Чтобы обезопасить себя от недомоганий во время магнитных бурь, врач советует следить за распорядком дня и не переутомляться.
— Условно здоровым людям в этот период очень важно соблюдать режим работы и отдыха, правильно распределять нагрузку. При хроническом недосыпе чувствительность к погодным условиями и другим геоявлениям увеличивается. В эти дни лучше избегать стресса, а если почувствовали, что стали нервными и раздражительными, добавьте к привычным витаминам магний В6 на ночь, — рекомендует Надежда Подкорытова.
Также врач предупредила, что во время магнитных бурь часто снижается острота внимания и скорость реакции. Поэтому в пики солнечной активности лучше отказаться от вождения и работы, требующей особой внимательности.