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    Суд приостановил работу «Самоката» в Кронштадте

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    Кронштадтский районный суд приостановил на 18 дней работу даркстора сервиса «Самокат» на улице Юрия Инге, 1. Там не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования.

    Как сообщает 6 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, надзорные органы проводили проверку по указанному адресу и обнаружили ряд нарушений. В частности, складские помещения были грязными, у сборщика заказов и пятерых доставщиков не оказалось медицинских книжек. У одного курьера медкнижка все-таки нашлась, но в ней не были соблюдены сроки прохождения медосмотра. Продукты, которые уже стали санитарным браком, частично хранились рядом с предназначенными для продажи. В помещении не было дезинфицирующих средств для уборки, санитарная и уличная одежда сотрудников хранилась в одном месте, а также не было условий для обработки сумок курьеров.

    Все это создавало угрозу для здоровья клиентов компании. В суде представитель сервиса сообщил, что все замечания устранены.

    Суд приостановил работу ООО «Умный ритейл» (основного юрлица «Самоката») по этому адресу на 18 дней. При этом фактически работа отделения была приостановлена с 18 сентября. Таким образом, срок наказания истекает 6 октября.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Самоката».

    «Самокат» — федеральный онлайн-сервис доставки продуктов питания и непродовольственных товаров на дом. По данным 2ГИС, у сервиса 127 филиалов в Петербурге. После массового отравления горожан в сентябре 2023 года продукцией Greenbox, которая распространялась через «Самокат», в 27 филиалах провели проверку. По ее итогам компанию дважды оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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