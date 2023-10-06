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    МИД: Россия примет выселенных соотечественников из Латвии

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    В случае, если власти Латвии выселят россиян из страны, РФ примет их у себя. Об этом 6 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

    Он заявил, что Российская Федерация сделает все возможное, чтобы соотечественники были обустроены на родине, если их выселят из Латвии. Он напомнил, что в стране существует программа по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в РФ.

    Ранее стало известно, что 3,6 тысячи россиян, проживающих в Латвии, не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение. Теперь они должны покинуть страну. В российском посольстве говорят, что в основном это пожилые люди, которые из-за проблем со здоровьем не сумели быстро пройти экзамен или вовсе не слышали о нововведениях.

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