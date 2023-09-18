Более трех с половиной тысяч русских обяжут выехать из Латвии из-за незнания языка

Более трех с половиной тысяч русских должны будут покинуть Латвию, поскольку они не сдали экзамен на знание латышского языка, пишет 18 сентября «Коммерсантъ». На следующей неделе извещение о необходимости покинуть страну в течение трех месяцев получат 3,6 тысячи русских, сообщила представитель управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе.



Речь идет о тех, кто не записался на экзамен по латышскому языку для продления своего вида на жительство (ВНЖ). Закон об иммиграции Латвии предполагает, что срок действия ВНЖ для русских истекает 1 сентября 2023 года. Для дальнейшего проживания необходимо подтвердить знание языка на уровне А2 .

