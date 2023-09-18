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    Более трех с половиной тысяч русских обяжут выехать из Латвии из-за незнания языка

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    Более трех с половиной тысяч русских должны будут покинуть Латвию, поскольку они не сдали экзамен на знание латышского языка, пишет 18 сентября «Коммерсантъ». На следующей неделе извещение о необходимости покинуть страну в течение трех месяцев получат 3,6 тысячи русских, сообщила представитель управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе.

    Речь идет о тех, кто не записался на экзамен по латышскому языку для продления своего вида на жительство (ВНЖ). Закон об иммиграции Латвии предполагает, что срок действия ВНЖ для русских истекает 1 сентября 2023 года. Для дальнейшего проживания необходимо подтвердить знание языка на уровне А2.

    Ранее посольство России в Латвии прокомментировало вступление в силу новых правил получения вида на жительство теми россиянами, которые были гражданами или негражданами Латвии до обретения гражданства РФ. Напомним, согласно поправкам к Закону об иммиграции, 25 316 человек, подпадающих под этот закон, должны подать документы в управление по делам гражданства и миграции до 1 сентября на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза на основании теста по государственному языку и подтверждения платежеспособности.

    Также «Фонтанка» рассказывала об «анкете лояльности», которую предлагалось заполнить россиянам для получения ВНЖ в Латвии.

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    Комментарии 48

    Гость18 Сен 2023 в 18:21
    Твоя - моя - не понимай .
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