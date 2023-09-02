В Латвии вступили новые правила получения россиянами ВНЖ — тысячи получат предписания покинуть страну

Посольство России в Латвии прокомментировало вступление в силу новых правил получения вида на жительство теми россиянами, которые были гражданами или не-гражданами Латвии до обретения гражданства РФ. Напомним, согласно поправкам к Закону об иммиграции, 25 316 человек, подпадающих под этот закон, должны подать документы в Управление по делам гражданства и миграции до 1 сентября на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза на основании теста по государственному языку и подтверждения платежеспособности.



По данным российского посольства, опубликованным в его телеграм-канале, уведомления с требованием покинуть территорию республики в 90-дневный срок получат несколько тысяч человек. В большинстве — это «лица преклонного возраста, многие страдают серьёзными хроническими заболеваниями, в том числе опорно-двигательного аппарата, и в силу объективных причин не сумели в сжатые сроки преодолеть все «фильтрационные» процедуры». Кроме того, в посольстве ссылаются на неосведомлённость пожилых людей о нововведениях.



Новый законодательный акт в российском посольстве назвали «непродуманным», «откровенно неправовым», а суть — «дискриминационной». При этом его появление дипломаты объяснили предвыборной борьбой, назвав авторов «представителями праворадикальных политических сил Латвии, чья идеологическая платформа базируется на агрессивной ксенофобии и нетерпимости к русским».



В то же время в посольстве выразили сдержанный оптимизм в отношении поступивших в Сейм накануне поправок, призванных дать россиянам двухлетнюю отсрочку — однако, отметив, что рассматривать эти предложения парламентариям доведется уже после того, как у россиян истечет срок действия документов.



По информации «Спутника. Латвия», предписания покинуть страну до 2 декабря получат после 18 сентября примерно 4–5 тысяч человек. При этом СМИ сообщает, что у тех, кто не смог подать документы на статус постоянного жителя Европейского Союза (например, из-за незнания языка), был вариант запросить временный вид на жительство. Однако он не дает возможности получать ряд социальных пособий и большую часть пакета бесплатной медицины (однако российские пенсионеры, согласно межправительственному договору, могут получить неотложную медицинскую помощь бесплатно).



По данным издания Latvijas Reitingi, до 20 августа только 12 312 граждан России подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, и только 2 570 получили его. Несколько тысяч человек экзамен по государственному языку провалили и записались на пересдачу — это дает право на продление действующего ВНЖ до конца года. Издание цитирует министра внутренних дел страны Мариса Кучинского, который пояснил, что, в случае, если россиянин не пошел ни одним из законных путей и оставил все как есть, охотиться на него никто не будет, однако жить станет сложнее: не выйдет открыть счет ни в одном банке, не выдадут пенсию и не окажут бесплатные медицинские услуги, не разрешат работать в действующих в Латвии компаниях.

