Школу в Колпино назовут в честь участника СВО. Ещё два десятка объектов в Петербурге получили новые имена

Средней школе № 404 в Колпино присвоят имя кавалера ордена Мужества М.Д. Смирнова. Это выпускник школы, погибший в ходе СВО. Такое решение принято 4 октября по итогам заседания городской Топонимической комиссии, сообщает Администрация Петербурга. «Фонтанка» рассказывала о судьбе десантника Максима Смирнова из Колпино, который погиб в зоне СВО спустя месяц после начала боевых действий. О смерти 21-летнего Максима родственникам сообщили письмом из военкомата 7 апреля 2022 года. В бумаге значилось: погиб в ходе проведения военной специальной операции на Украине при исполнении воинского долга. Была указана дата смерти — 25 марта. Похороны состоялись 10 апреля. Максим Смирнов посмертно награжден орденом Мужества.

Также ещё два десятка объектов в Петербурге получили новые имена.



В Колпино появится парк Поколений. По решению комиссии, такое название будет присвоено новому общественному пространству на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы. Ранее это название местные жители поддержали в онлайн-голосовании.

В Пушкинском районе увековечат память заслуженного работника культуры РФ Ивана Саутова. С 1987-го до 2008 года он возглавлял ГМЗ «Царское Село». Его именем рекомендовано назвать улицу, проходящую от Госпитального переулка до Гвардейского бульвара.

Новый проезд, который прокладывают в Курортном районе от улицы Танкистов до реки Сестры, получит название Алакульский проезд. До Великой Отечественной войны в этом районе находились деревни Новый и Старый Алакуль. Новый топоним появится на Петроградской стороне. На пересечении Конного переулка и Кронверкского проспекта, у Соборной мечети, появится сквер Баязитова. Атаулла Баязитов — татарский просветитель, религиозный и общественный деятель, проживавший в Санкт‑Петербурге.



Сквер в Зеленогорске, на проспекте Красных Командиров у Любимой улицы, будет назван сквером Бориса Рыжикова в честь моряка-подводника, выросшего в Зеленогорске и погибшего при ликвидации аварии на подводной лодке К-19 4 июля 1961 года.

