«Бог против этого всего». В Петербурге похоронили погибшего на Украине десантника

«Что это за праздник?» — спросил у своей спутницы переходящий дорогу мужчина, показывая в сторону Свято-Троицкого собора. У церкви стояли люди, подъезд заставлен машинами. «Это не праздник, это похороны», — ответила женщина. «Кого хоронят-то?» — начал было спрашивать он. Но тут мимо проехала машина с огромной буквой Z, и он не стал ждать ответа: «А… понятно».

О смерти 21-летнего Максима родственникам сообщили письмом из военкомата 7 апреля. В бумаге значилось: погиб в ходе проведения военной специальной операции на Украине при исполнении воинского долга. Была указана дата смерти — 25 марта. В тот день Минобороны отчитались, что продвинулись на 4 км по Донецким и Луганским областям, на следующий — о продвижении под Киевом, взятии населенного пункта Николаевка.



Максим был контрактником. «Год назад после срочной службы в армии принял решение остаться и служить по контракту. Это было его желание», — вспоминает его родственница. До службы он увлекался футболом, в 2019-м году играл за команду Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Проститься с ним пришли и те, кто знал его, до поступления на военную службу — одноклассники, друзья, соседи, и те, кто был непосредственно связан с армией. Возле траурного автобуса стояли пенсионеры с георгиевскими ленточками на лацканах пальто и сослуживцы Максима с флагом десантников с надписью «104 полк ВДВ. Черёха». Это один из лучших в России, как несколько раз заявляли в Минобороны, десантно-штурмовой полк.

О похоронах Максима объявляли дважды: тело долго везли из Ростова в Петербург, даты менялись. Несмотря на этот сумбур, желающих проводить в последний путь молодого десантника оказалось около сотни человек. К ним присоединялись и верующие, пришедшие на воскресную службу. «Представляешь, выходим из храма, а тут парня привезли «вдвшника» хоронить, — встревоженным голосом кому-то по телефону говорила женщина в цветастом платке. — Господи, сколько их таких. Упокой Господи его душу». Ещё один мужчина увидел в толпе к знакомого и подошёл поинтересоваться, кого хоронят. «Кажется, я понял, знаю, кто его отец», — закивал он и тоже остался у храма.



Тем временем, в соборе закончилась воскресная служба. Сотрудники МЧС с красными повязками на руках образовали живой коридор от катафалка до входа в храм. Гроб с российским флагом достали из машины, на крышку положили голубой берет. «Мама, он был лётчиком?» — спросил мальчик лет 6, когда гроб пронесли мимо. «Не совсем», — ответила она и жестом показала сыну, что сейчас лучше вести себя тише.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В храме стояли плотно. Пока готовились к отпеванию, одну из родственниц Максима остановила прихожанка храма. «Вы как похороните, сразу идите за льготами, там сейчас вам столько всего должны дать, вы даже не представляете», — говорила она ей. На родственнице не было лица, она бессильно кивала и со всем соглашалась.

Прощанием руководил настоятель храма отец Александр. Перед тем как начать молебен, он выдержал паузу, выдохнул и обратился к пришедшим:

— Раб Божий Максим покинул этот мир, выполняя воинский долг, своё воинское послушание. Такие события призывают нас переосмыслить нашу с вами жизнь. Потому что после смерти человек уже не может изменить ничего. Мы же только можем молиться за тех, кто уходит. По милосердию Божию человеку Господь прощает ему грехи, если они не были слишком велики. Мы надеемся, что этот юноша, чистый и безгрешный, неся своё послушание, будет в тех обителях, где нет никакого горя, ни печали, ни болезни, а где есть погружение в вечную любовь Божию. А нам с вами, оставшимся на земле, это сигнал для того, чтобы мы позаботились о своей духовной жизни: как мы предстанем перед Богом?



Он говорил спокойно и негромко, но было слышно каждое слово - в храме стояла полная тишина.

— То, что происходит сейчас на земле, — это свидетельство приумножившегося беззакония. Конечно, частица греха каждого в этой копилке. Каемся ли мы перед Богом? Исповедуемся? Изменяем свою жизнь? Вспоминаем Господа в эти дни? Бог против этого всего. Это неестественно, когда такие молодые здоровые ребята покидают эту жизнь, не оставив ни наследства, а оставив только горе, своих близких и родителей. Подумайте сегодня: не пора ли нам каяться? Не пора ли изменить свою жизнь? Помолимся за родителей и близких, которые находятся в страшных муках. Нет больших страданий, когда родитель хоронит своих детей. Будем им помогать, прежде всего молитвой, и сами будем становиться лучше, чище, нести в этот мир веру Божию и любовь.

Запел хор. Зазвучал молебен.

После отпевания гроб вновь вдоль живого коридора донесли до катафалка. Родственники и друзья сели в автобус до кладбища.

После похорон появилась пресс-служба губернатора Петербурга выпустила официальное сообщение о гибели Максима. «Мужественный и сильный человек, ценой собственной жизни ваш сын выполнил воинский долг, показал образец высочайшей доблести и отваги. Максим Дмитриевич боролся за мирную жизнь в Донбассе, защищал национальную безопасность России. Он погиб, защищая право людей на жизнь», - говорится в соболезновании, которое выразил родителям губернатор Александр Беглов.

