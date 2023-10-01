Движение по Крымскому мосту остановят ради восстановления

В ночь на 2 октября Крымский мост ожидают серьезные ограничения движения. Об этом вечером 1 октября сообщил Минтранс.



Для проведения восстановительных работ движение остановят в период с 21:00 2 октября до 6 часов утра 3 октября.



В середине сентября была восстановлена левая часть Крымского моста, поврежденная при теракте. Движение по ней было открыто 14 сентября.



Часть Крымского моста была взорвана в ночь на 17 июля после атаки надводными беспилотниками. Один пролет в сторону Тамани был полностью разрушен, другой — поврежден. Погибли два человека.

