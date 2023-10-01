    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    755мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.41eur103.16

    Движение по Крымскому мосту остановят ради восстановления

    1095
    7 комментариев

    В ночь на 2 октября Крымский мост ожидают серьезные ограничения движения. Об этом вечером 1 октября сообщил Минтранс.

    Для проведения восстановительных работ движение остановят в период с 21:00 2 октября до 6 часов утра 3 октября.

    В середине сентября была восстановлена левая часть Крымского моста, поврежденная при теракте. Движение по ней было открыто 14 сентября.

    Часть Крымского моста была взорвана в ночь на 17 июля после атаки надводными беспилотниками. Один пролет в сторону Тамани был полностью разрушен, другой — поврежден. Погибли два человека.

    Восстановление переправы оценивалось в 1 — 1,3 миллиарда рублей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крымский мост
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость01 Окт 2023 в 22:04
    Мостик жалко.....
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 22:02
    Правда, позор уже не смоешь.
    +0−0
    Илья_Саныч01 Окт 2023 в 21:58
    может сразу навсегда остановить, чтобы потом два раза с дивана не вставать?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close