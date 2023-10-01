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    Душевно и долго с Путиным. Кадыров рассказал о закрытой части встречи с президентом

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    12 комментариев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свою встречу с Владимиром Путиным, видео опубликовал 1 октября журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

    О содержании беседы Кадыров не рассказал, сославшись на то, что эта часть встречи была закрытой.

    «У нас был долгий разговор. Очень душевный. Как всегда поддержал меня во всем. И я рад, что я пехотинец верховного главнокомандующего», — сказал Рамзан Кадыров.

    Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 28 сентября. По официальной информации, в ходе беседы обсуждались экономика и социальная поддержка участников боевых действий на Украине. Позже Кадыров сообщил, что договорился с президентом о строительстве новой мечети в Южном Бутово.

    Ранее, 25 сентября, Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать, обсуждался ли в ходе встречи Кадырова и Путина этот видеоролик, ответил лаконично: «Не хочу».

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    Владимир ПутинРамзан Кадыров
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    Комментарии 12

    Jot01 Окт 2023 в 14:45
    Вообще-то пофигу, о чем они там беседовали. Даже сам факт их встречи - тоже пофигу.
    Присмотритесь к другому, если умеете копать: кто будет после Кадырова? Это ох как важно.
    Сейчас насобираю минусов, но все равно скажу: чеченцы - наши браться и сестры. Если все, о чем договорись делаешь - они никогда не подведут. Гордость и верность слову.
    +0−1
    Гость01 Окт 2023 в 14:36
    Интересно, есть ли ещё какое-нибудь дно, которое Россия ещё не пробила?
    +1−0
    Гость01 Окт 2023 в 14:16
    Смотрела и пыталась слушать фрагмент беседы П. и К.. То ли я глохну, то ли запись фиговая, но, что молол К. я никак понять не могла. Зато выражения обоих лиц (и в прямом, и в фигуральном смыслах) впечатление произвели.
    +2−0
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