Душевно и долго с Путиным. Кадыров рассказал о закрытой части встречи с президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свою встречу с Владимиром Путиным, видео опубликовал 1 октября журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.



О содержании беседы Кадыров не рассказал, сославшись на то, что эта часть встречи была закрытой.

«У нас был долгий разговор. Очень душевный. Как всегда поддержал меня во всем. И я рад, что я пехотинец верховного главнокомандующего», — сказал Рамзан Кадыров.

Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 28 сентября. По официальной информации, в ходе беседы обсуждались экономика и социальная поддержка участников боевых действий на Украине. Позже Кадыров сообщил, что договорился с президентом о строительстве новой мечети в Южном Бутово.