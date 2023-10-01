Душевно и долго с Путиным. Кадыров рассказал о закрытой части встречи с президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свою встречу с Владимиром Путиным, видео опубликовал 1 октября журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
О содержании беседы Кадыров не рассказал, сославшись на то, что эта часть встречи была закрытой.
«У нас был долгий разговор. Очень душевный. Как всегда поддержал меня во всем. И я рад, что я пехотинец верховного главнокомандующего», — сказал Рамзан Кадыров.
Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 28 сентября. По официальной информации, в ходе беседы обсуждались экономика и социальная поддержка участников боевых действий на Украине. Позже Кадыров сообщил, что договорился с президентом о строительстве новой мечети в Южном Бутово.
Ранее, 25 сентября, Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать, обсуждался ли в ходе встречи Кадырова и Путина этот видеоролик, ответил лаконично: «Не хочу».