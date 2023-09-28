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    На улице Кадырова. Глава Чечни договорился с Путиным о строительстве новой мечети в Москве

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    13 комментариев

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным договорился о строительстве мечети в Южном Бутово. Она появится на улице Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил 28 сентября глава республики в своем telegram-канале.

    «Дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России», — рассказал Рамзан Кадыров. По его словам, Владимир Путин идею поддержал и добавил, что вопрос строительства мечети нужно было поднять еще раньше.

    Кадыров напомнил, что в столице России на данный момент проживает более 3 миллионов мусульман, что требует всё больше новых религиозных объектов. По его словам, во время праздников из-за нехватки мечетей мусульмане вынуждены молиться на улице, создавая тем самым трудности в работе городских служб.

    Глава ЧР убежден, что новость тепло воспримут не только московские мусульмане, но и все верующие. Он поблагодарил за этот ценный подарок Владимира Путина.

    28 сентября Кадыров встретился с Путиным в Кремле. Речь пошла о ситуации в экономике, социальной сфере в Чечне. Кадыров же начал с темы специальной военной операции.

    Там же, в Кремле, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин поинтересовался здоровьем главы Чеченской Республики. Ответ состоял из двух слов: «Ахмат — сила».

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    Мечети МосквыМоскваРамзан КадыровВладимир Путин
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    Комментарии 13

    правду не задушишь не убьёшь!28 Сен 2023 в 18:58
    путин подарил кадырову мечеть
    может хватит уже.
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:54
    кадыров показал дон видео избиения дон кадыровым русского заключенного дон? Это могло быть дон для решения по строительства мечети дон в Москве дон?
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:51
    На улице Гороховой ажиотаж:
    Урицкий всю ЧК вооружает.
    Все потому, что в Питер
    в свой гастрольный вояж
    С Одессы-мамы урки приезжают.
    +0−0
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