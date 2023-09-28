На улице Кадырова. Глава Чечни договорился с Путиным о строительстве новой мечети в Москве

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным договорился о строительстве мечети в Южном Бутово. Она появится на улице Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил 28 сентября глава республики в своем telegram-канале.

«Дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России», — рассказал Рамзан Кадыров. По его словам, Владимир Путин идею поддержал и добавил, что вопрос строительства мечети нужно было поднять еще раньше.