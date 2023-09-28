На улице Кадырова. Глава Чечни договорился с Путиным о строительстве новой мечети в Москве

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным договорился о строительстве мечети в Южном Бутово. Она появится на улице Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил 28 сентября глава республики в своем telegram-канале.
«Дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России», — рассказал Рамзан Кадыров. По его словам, Владимир Путин идею поддержал и добавил, что вопрос строительства мечети нужно было поднять еще раньше.
Кадыров напомнил, что в столице России на данный момент проживает более 3 миллионов мусульман, что требует всё больше новых религиозных объектов. По его словам, во время праздников из-за нехватки мечетей мусульмане вынуждены молиться на улице, создавая тем самым трудности в работе городских служб.
Глава ЧР убежден, что новость тепло воспримут не только московские мусульмане, но и все верующие. Он поблагодарил за этот ценный подарок Владимира Путина.
28 сентября Кадыров встретился с Путиным в Кремле. Речь пошла о ситуации в экономике, социальной сфере в Чечне. Кадыров же начал с темы специальной военной операции.
Там же, в Кремле, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин поинтересовался здоровьем главы Чеченской Республики. Ответ состоял из двух слов: «Ахмат — сила».