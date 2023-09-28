    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    766мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.5eur101.98

    Путин встретился с Рамзаном Кадыровым

    2610
    26 комментариев

    Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом 28 сентября сообщили в Кремле.

    «Договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, в социальной сфере. В целом, динамика положительная. В значительной степени благодаря вам и вашей команде. Уверенно люди работают», — заявил Путин в начале встречи.

    Кадыров поблагодарил Путина за возможность встречи и начал доклад с вопросов о работе Чечни в зоне СВО.

    «Думаем похвастаться даже. Сделано и гуманитарное направление, и боевое. Наш отряд показывает хороший результат», — сообщил глава Чечни.

    Президент также отметил чеченских бойцов. На это Кадыров заявил: «Владимир Владимирович, если мы ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве. Сто процентов выполним».

    ЛАЙК0
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    Гость28 Сен 2023 в 13:47
    Псу выдали намордник?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:46
    Почему дон доныч не под следствием?!
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:45
    Опять испугался, пожурил и отпустил?!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close