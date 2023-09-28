Путин встретился с Рамзаном Кадыровым

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом 28 сентября сообщили в Кремле.



«Договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, в социальной сфере. В целом, динамика положительная. В значительной степени благодаря вам и вашей команде. Уверенно люди работают», — заявил Путин в начале встречи.



Кадыров поблагодарил Путина за возможность встречи и начал доклад с вопросов о работе Чечни в зоне СВО.



«Думаем похвастаться даже. Сделано и гуманитарное направление, и боевое. Наш отряд показывает хороший результат», — сообщил глава Чечни.

