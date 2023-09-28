Кадыров двумя словами ответил корреспонденту на вопрос о cвоем здоровье

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров ответил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину на вопрос о своем здоровье. Соответствующий ролик Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 28 сентября.
Журналист, обращаясь к Кадырову, сказал, что в последние дни многое писали о его здоровье. Затем корреспондент ВГТРК предложил главе Чечни ответить тем, кто писал на эту тему. После этих слов Рамзан Кадыров показал бицепс и произнес: «Ахмат — сила!».
25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Ролик и отцовское одобрение вызвали огромный резонанс. По этому поводу высказались политики и общественные деятели. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать случившееся ответил лаконичным: «Не хочу».