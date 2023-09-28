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    Кадыров двумя словами ответил корреспонденту на вопрос о cвоем здоровье

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    14 комментариев

    Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров ответил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину на вопрос о своем здоровье. Соответствующий ролик Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 28 сентября.

    Журналист, обращаясь к Кадырову, сказал, что в последние дни многое писали о его здоровье. Затем корреспондент ВГТРК предложил главе Чечни ответить тем, кто писал на эту тему. После этих слов Рамзан Кадыров показал бицепс и произнес: «Ахмат — сила!».

    25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Ролик и отцовское одобрение вызвали огромный резонанс. По этому поводу высказались политики и общественные деятели. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать случившееся ответил лаконичным: «Не хочу».

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    Рамзан Кадыров
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    Комментарии 14

    ProstoZloy28 Сен 2023 в 19:02
    Что-то кадыровских улиц в стране маловато.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 19:00
    И это всё что он смог ответить? Мордуленция то нездоровая.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:44
    Сила - в правде, что у Бога. И вагнера создавались в противовес "ахмат-цирку".
    +1−0
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