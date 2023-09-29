    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, ю-з

    762мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97eur102.1

    На детской площадке в Гатчине в ребёнка метнули нож

    1465
    7 комментариев

    Полиция и Следственный комитет разбираются в обстоятельствах, при которых в Гатчинском районе Ленобласти ножевое ранение в грудь получил 11-летний мальчик.

    Как пишет 47news 29 сентября, медицинская помощь потребовалась ребёнку из семьи местных кочевников после прогулки во дворе на Пушкинской улице в Гатчине. По словам мальчика, накануне около восьми часов вечера он играл на детской площадке и почувствовал внезапную боль в груди, когда подошёл поздороваться со знакомым. Причина нашлась тут же — на кофте повис нож.

    Объясняться с полицией пришлось двум 16-летним подросткам. Метнувший нож настаивает, что целился в деревянную конструкцию у песочницы, которая, по предварительным данным, находилась в восьми метрах. Его сверстник также утверждает, что мальчик случайно попал под удар.

    Ранение, по счастью, оказалось лёгким. Врачи отпустили пострадавшего домой.

    Полицейские готовятся сверить слова подростков с записями с камер наблюдения и опросить других очевидцев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нож
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость29 Сен 2023 в 16:55
    цыгане... ))) их любят!
    +0−0
    Трассер29 Сен 2023 в 16:51
    16 лет есть - тюрьма ходи!
    +0−0
    27806592529 Сен 2023 в 16:41
    Русский мир - он такой!
    +1−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close