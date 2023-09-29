На детской площадке в Гатчине в ребёнка метнули нож

Полиция и Следственный комитет разбираются в обстоятельствах, при которых в Гатчинском районе Ленобласти ножевое ранение в грудь получил 11-летний мальчик.



Как пишет 47news 29 сентября, медицинская помощь потребовалась ребёнку из семьи местных кочевников после прогулки во дворе на Пушкинской улице в Гатчине. По словам мальчика, накануне около восьми часов вечера он играл на детской площадке и почувствовал внезапную боль в груди, когда подошёл поздороваться со знакомым. Причина нашлась тут же — на кофте повис нож.

Объясняться с полицией пришлось двум 16-летним подросткам. Метнувший нож настаивает, что целился в деревянную конструкцию у песочницы, которая, по предварительным данным, находилась в восьми метрах. Его сверстник также утверждает, что мальчик случайно попал под удар.