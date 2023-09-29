    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, ю-з

    762мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97eur102.1

    Карабахский конфликт

    Пока десятки тысяч армян покидают Карабах, Азербайджан заявляет о возвращении своих переселенцев

    1754
    6 комментариев

    До конца 2023 года Азербайджан планирует вернуть в свои дома в Нагорном Карабахе 5,5 тыс. вынужденных переселенцев. Об этом 29 сентября заявил президент Ильхам Алиев, сообщает ТАСС. С другой стороны, пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявляет о том, что на данный момент территорию Карабаха покинули около 93 тыс. человек — всего до военных действий там проживало примерно 120 тыс. человек.

    «На сегодняшний день уже возвращены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев», — заявил Ильхам Алиев. Он уточнил, что до конца года число возвращенцев составит 5,5 тыс. человек.

    По словам президента, люди готовы ехать в сельскую местность из Баку, Сумгаита и Гянджи. При этом Алиев обещал обеспечить права и безопасность армянского населения Карабаха. Азербайджан представил армянской общине свое видение реинтеграции с соблюдением религиозных, образовательных, муниципальных и других прав, записанных в международных конвенциях, которые соблюдает Баку.

    Азербайджан уже запланировал потратить 7 миллиардов долларов на восстановительные работы в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре.

    ТАСС отмечает, что в результате карабахского конфликта беженцами оказались порядка миллиона азербайджанцев.

    19 сентября власти Азербайджана начали «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. По итогам операции власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о прекращении существования страны с 1 января 2024 года. Местные жители стали стремительно покидать свои дома. В Петербурге открыли сбор гуманитарной помощи для беженцев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нагорный КарабахАзербайджанИльхам Алиев
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость29 Сен 2023 в 16:42
    Один в один Сербия-Албания: Армения-Азербайджан
    +1−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:35
    начало конца режима
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:31
    А всего то не надо было мешать в первую карабахскую мешать армянам. Сейчас баку был бы армянским и покидать свои земли не пришлось бы.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close