Пока десятки тысяч армян покидают Карабах, Азербайджан заявляет о возвращении своих переселенцев

До конца 2023 года Азербайджан планирует вернуть в свои дома в Нагорном Карабахе 5,5 тыс. вынужденных переселенцев. Об этом 29 сентября заявил президент Ильхам Алиев, сообщает ТАСС. С другой стороны, пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявляет о том, что на данный момент территорию Карабаха покинули около 93 тыс. человек — всего до военных действий там проживало примерно 120 тыс. человек.
«На сегодняшний день уже возвращены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев», — заявил Ильхам Алиев. Он уточнил, что до конца года число возвращенцев составит 5,5 тыс. человек.
По словам президента, люди готовы ехать в сельскую местность из Баку, Сумгаита и Гянджи. При этом Алиев обещал обеспечить права и безопасность армянского населения Карабаха. Азербайджан представил армянской общине свое видение реинтеграции с соблюдением религиозных, образовательных, муниципальных и других прав, записанных в международных конвенциях, которые соблюдает Баку.
Азербайджан уже запланировал потратить 7 миллиардов долларов на восстановительные работы в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре.
ТАСС отмечает, что в результате карабахского конфликта беженцами оказались порядка миллиона азербайджанцев.
19 сентября власти Азербайджана начали «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. По итогам операции власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о прекращении существования страны с 1 января 2024 года. Местные жители стали стремительно покидать свои дома. В Петербурге открыли сбор гуманитарной помощи для беженцев.