Пока десятки тысяч армян покидают Карабах, Азербайджан заявляет о возвращении своих переселенцев

До конца 2023 года Азербайджан планирует вернуть в свои дома в Нагорном Карабахе 5,5 тыс. вынужденных переселенцев. Об этом 29 сентября заявил президент Ильхам Алиев, сообщает ТАСС. С другой стороны, пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявляет о том, что на данный момент территорию Карабаха покинули около 93 тыс. человек — всего до военных действий там проживало примерно 120 тыс. человек.

«На сегодняшний день уже возвращены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев», — заявил Ильхам Алиев. Он уточнил, что до конца года число возвращенцев составит 5,5 тыс. человек.