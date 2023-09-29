Готовьтесь к гололедице, предупреждает ГИБДД красноярских водителей. На видео — ДТП в снегу

Зима близко. В некоторых регионах готовятся к заморозкам, в других уже начались дни жестянщика.
В Красноярском крае ГИБДД уже предупреждают водителей, что в выходные на загородных трассах может быть сложная обстановка из-за заморозков, передаёт 29 сентября NGS24.
«По возможности воздержитесь от выезда на загородные трассы и учитывайте информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута. Если вы всё-таки собираетесь выехать за город, то позаботьтесь о смене резины с летней на зимнюю», — поясняют в ГИБДД края.
А в Норильске уже снег и аварии из-за гололедицы, например 29 сентября мужчина на «Тойоте Лэнд Крузер» собрала «Мерседес» и «Тойоту Короллу».
читатель NGS24.RU
В Петербурге погода пока ещё почти летняя. Но в выходные похолодает.