    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    763мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97eur102.1

    До следующего года. Как Петербург прощается с тёплым сентябрём

    3246
    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Почти летний сентябрь заканчивается, последний его день в Петербурге станет уже осенним — более прохладным и дождливым. А пока есть ещё несколько погожих часов, чтобы погулять без тёплых курток и шарфов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Впрочем, наступление осени уже чувствуется. Деревья желтеют, и под ногами всё больше сухих листьев.

    ПоделитьсяПоделиться

    Синоптики предупреждали, что осень с первым снегом в европейскую часть России придёт 1 октября. В выходные к Петербургу приблизится циклон, начнутся дожди, и температура заметно снизится. Прогноз погоды на октябрь читайте на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПогода осенью
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    28022006629 Сен 2023 в 14:45
    Рекорд состоялся новый: +22,7
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 14:19
    ...." Уж небо осенью дышало,
    Уж реже солнышко блистало,
    Короче становился день...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close