До следующего года. Как Петербург прощается с тёплым сентябрём

Почти летний сентябрь заканчивается, последний его день в Петербурге станет уже осенним — более прохладным и дождливым. А пока есть ещё несколько погожих часов, чтобы погулять без тёплых курток и шарфов.
Впрочем, наступление осени уже чувствуется. Деревья желтеют, и под ногами всё больше сухих листьев.
Синоптики предупреждали, что осень с первым снегом в европейскую часть России придёт 1 октября. В выходные к Петербургу приблизится циклон, начнутся дожди, и температура заметно снизится. Прогноз погоды на октябрь читайте на «Фонтанке».