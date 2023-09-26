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    Метеорологи рассказали, когда придёт настоящая осень — с первым снегом

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    7 комментариев

    Фактическая осень в европейской части России наступит в октябре. Последние пять дней сентября всё ещё могут порадовать нас теплом. Об этом 26 сентября сообщает центр «ФОБОС».

    Нынешний сентябрь сложно назвать осенним. Например, в Москве его средняя температура почти на 3 градуса превышает климатическую норму, он может стать самым жарким как минимум за последние полвека. В Петербурге тоже стоит аномальное тепло, и месяц станет рекордным.

    «Тёплой будет и последняя пятидневка сентября, и несмотря на холодные ночи, а по утрам в среду и в четверг в регионе вполне возможны заморозки, средняя температура воздуха останется на 4–5 градусов выше климатической нормы. В условиях антициклональной погоды днём воздух будет прогреваться в среду до +16…+21 градуса, ещё на пару градусов теплее будет в четверг», — отмечается в сообщении.

    Всё изменится сразу, как только сентябрь закончится. В воскресенье, то есть в первый день октября, холодный атмосферный фронт принесёт кратковременные дожди, усилит ветер и скинет столбик термометра градусов на 5 — до 12–17 градусов. В понедельник в тылу циклона снова возможны дожди, похолодание продолжится и во вторник.

    «Дальнейший ход событий обещает возвращение температурных показателей в рамки климата, а на стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключён первый снег», — прогнозирует «ФОБОС».

    В целом же октябрь обещает быть даже немного теплее климатической нормы — на полградуса или градус, но по сравнению с сентябрём это будет по-настоящему осенний месяц.

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    Комментарии 7

    Гость26 Сен 2023 в 16:22
    Хороший сентябрь, ещё бы и октябрь был тёплый, вообще кайф.
    +0−0
    triton197726 Сен 2023 в 15:36
    Нормальная ща погодка, истинно сентябрьская))
    +0−0
    28039172626 Сен 2023 в 15:35
    Да кто их слушает БАЛАБОЛОВ...
    +0−1
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