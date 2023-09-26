Метеорологи рассказали, когда придёт настоящая осень — с первым снегом

Фактическая осень в европейской части России наступит в октябре. Последние пять дней сентября всё ещё могут порадовать нас теплом. Об этом 26 сентября сообщает центр «ФОБОС».
Нынешний сентябрь сложно назвать осенним. Например, в Москве его средняя температура почти на 3 градуса превышает климатическую норму, он может стать самым жарким как минимум за последние полвека. В Петербурге тоже стоит аномальное тепло, и месяц станет рекордным.
«Тёплой будет и последняя пятидневка сентября, и несмотря на холодные ночи, а по утрам в среду и в четверг в регионе вполне возможны заморозки, средняя температура воздуха останется на 4–5 градусов выше климатической нормы. В условиях антициклональной погоды днём воздух будет прогреваться в среду до +16…+21 градуса, ещё на пару градусов теплее будет в четверг», — отмечается в сообщении.
Всё изменится сразу, как только сентябрь закончится. В воскресенье, то есть в первый день октября, холодный атмосферный фронт принесёт кратковременные дожди, усилит ветер и скинет столбик термометра градусов на 5 — до 12–17 градусов. В понедельник в тылу циклона снова возможны дожди, похолодание продолжится и во вторник.
«Дальнейший ход событий обещает возвращение температурных показателей в рамки климата, а на стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключён первый снег», — прогнозирует «ФОБОС».
В целом же октябрь обещает быть даже немного теплее климатической нормы — на полградуса или градус, но по сравнению с сентябрём это будет по-настоящему осенний месяц.