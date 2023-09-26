Метеорологи рассказали, когда придёт настоящая осень — с первым снегом

Фактическая осень в европейской части России наступит в октябре. Последние пять дней сентября всё ещё могут порадовать нас теплом. Об этом 26 сентября сообщает центр «ФОБОС».



Нынешний сентябрь сложно назвать осенним. Например, в Москве его средняя температура почти на 3 градуса превышает климатическую норму, он может стать самым жарким как минимум за последние полвека. В Петербурге тоже стоит аномальное тепло, и месяц станет рекордным.



«Тёплой будет и последняя пятидневка сентября, и несмотря на холодные ночи, а по утрам в среду и в четверг в регионе вполне возможны заморозки, средняя температура воздуха останется на 4–5 градусов выше климатической нормы. В условиях антициклональной погоды днём воздух будет прогреваться в среду до +16…+21 градуса, ещё на пару градусов теплее будет в четверг», — отмечается в сообщении.

