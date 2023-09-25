Главный синоптик Петербурга рассказал, когда погода испортится и станет по-настоящему осенней

Летняя погода задержится в Петербурге ещё на несколько дней. Об этом сообщил 25 сентября главный синоптик города Александр Колесов.



«Осенней погоды в Санкт-Петербурге так и не получается. Начавшаяся неделя снова будет очень теплой и практически сухой», — пишет он в своём телеграм-канале.



Большую часть недели погоду будет определять антициклон, пришедший с юго-запада. Он обеспечит поступление тёплого воздуха. В понедельник и вторник ожидается 16–18 градусов, а с середины недели вообще 19–21. Ближе к выходным придут дожди и похолодание, и «тогда уже начнется более привычная для этого времени года погода».

