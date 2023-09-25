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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда погода испортится и станет по-настоящему осенней

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    2 комментария

    Летняя погода задержится в Петербурге ещё на несколько дней. Об этом сообщил 25 сентября главный синоптик города Александр Колесов.

    «Осенней погоды в Санкт-Петербурге так и не получается. Начавшаяся неделя снова будет очень теплой и практически сухой», — пишет он в своём телеграм-канале.

    Большую часть недели погоду будет определять антициклон, пришедший с юго-запада. Он обеспечит поступление тёплого воздуха. В понедельник и вторник ожидается 16–18 градусов, а с середины недели вообще 19–21. Ближе к выходным придут дожди и похолодание, и «тогда уже начнется более привычная для этого времени года погода».

    «При такой теплой погоде в последнюю неделю сентября трудно будет снизить среднемесячную температуру воздуха в Санкт-Петербурге, поэтому и третья декада месяца, и весь сентябрь окажутся самыми теплым за весь ряд наблюдений», — добавил Колесов.

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    Комментарии 2

    Гость25 Сен 2023 в 12:02
    Гуляют все!
    Лето продолжается!!!
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 11:42
    .." вся душа полна тобой, а ночь такая лунная..."
    +0−0
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