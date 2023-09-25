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    Погода в начале недели собирается радовать петербуржцев

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    2 комментария

    Осенняя жара ушла из Петербурга. Но температура всё ещё высокая для конца сентября. И снижаться в ближайшие дни не собирается.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 сентября в городе ожидается переменная облачность, днём без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 11–13 градусов, днем составит 16–18.

    Синоптическую ситуацию в Петербурге формирует северная периферия антициклона. Атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодня и дневная, и ночная температура — повышенные. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от 4 до 14 градусов в течение суток. Самое холодное 25 сентября выдалось в 1973 году, минус 4 днём, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 20.

    В следующие два дня будет даже немного теплее. 26 сентября — 17–19 градусов, а 27 сентября — до плюс 20. Без осадков.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость25 Сен 2023 в 09:33
    Откуда неверные данные?
    Самое холодное 25 сентября -2,5 (1939). И это НОЧЬЮ!!! Днём минус в сентябре физически невозможен.
    Ну а максимум +22,6 (1925).
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 09:33
    Спорим на рубль, что прогноз еще минимум три раза за день поменяется?
    +0−0
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