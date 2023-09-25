Погода в начале недели собирается радовать петербуржцев

Осенняя жара ушла из Петербурга. Но температура всё ещё высокая для конца сентября. И снижаться в ближайшие дни не собирается.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 сентября в городе ожидается переменная облачность, днём без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 11–13 градусов, днем составит 16–18.

По данным «Яндекс.Погоды», сегодня и дневная, и ночная температура — повышенные. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от 4 до 14 градусов в течение суток. Самое холодное 25 сентября выдалось в 1973 году, минус 4 днём, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 20.



В следующие два дня будет даже немного теплее. 26 сентября — 17–19 градусов, а 27 сентября — до плюс 20. Без осадков.

