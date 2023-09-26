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    В Петербурге становится теплее, дожди возможны в среду

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    Несмотря на пасмурное утро, дождей в Петербурге сегодня не ожидается. Они возможны завтра.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 сентября в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 10–12 градусов, в окрестностях местами до 7, днем составит 17–19 градусов.

    «Сегодня Северная столица останется под влиянием северной периферии антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодня и ночная, и дневная температуры — повышенные. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от 3 до 15 градусов. Самое холодное 26 сентября выдалось в 1973 году, минус 4 градуса днём, а самое тёплое — в 1974 году, плюс 21 градус.

    27 сентября во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура повысится днём до 18–20 градусов.

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    Комментарии 1

    26606528526 Сен 2023 в 09:39
    Задолбали аномальные евро-сопли, даёшь нашу северную осень с заморозками! Конец сентября, а гусь ещё не тронулся - нонсенс.
    +0−0
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