Лето, прощай! За последний день тепла в Петербурге скажем спасибо далёкому циклону

В Петербурге сегодня очень тепло, просто по-летнему. Это последний такой день в сентябре, на неделе и, вероятно, этой осенью. В выходные начнётся похолодание, понадобятся плащи и зонтики.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, слабый, днем южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днем составит 19–21.

