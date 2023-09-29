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    Лето, прощай! За последний день тепла в Петербурге скажем спасибо далёкому циклону

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    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге сегодня очень тепло, просто по-летнему. Это последний такой день в сентябре, на неделе и, вероятно, этой осенью. В выходные начнётся похолодание, понадобятся плащи и зонтики.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, слабый, днем южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днем составит 19–21.

    «Сегодня Северная столица окажется на южной периферии циклонического вихря, приближающегося к северным границам Скандинавии. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, без осадков. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу, 30 сентября, по данным СЗ УГМС, тоже будет облачно с прояснениями, утром и днем дождь, местами небольшой. Температура воздуха ночью составит 14–16 градусов, днем — 16–18 градусов. 1 октября облачно, небольшой, местами умеренный дождь, и уже 13–15 градусов. Атмосферное давление в выходные будет понижаться.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость29 Сен 2023 в 08:55
    .." В далекий край товарищ улетает,
    Родные ветры вслед за ним летят.
    Любимый город в синей дымке тает...."
    (Евгений Долматовский)"
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