Лето, прощай! За последний день тепла в Петербурге скажем спасибо далёкому циклону

В Петербурге сегодня очень тепло, просто по-летнему. Это последний такой день в сентябре, на неделе и, вероятно, этой осенью. В выходные начнётся похолодание, понадобятся плащи и зонтики.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, слабый, днем южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днем составит 19–21.
«Сегодня Северная столица окажется на южной периферии циклонического вихря, приближающегося к северным границам Скандинавии. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, без осадков. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В субботу, 30 сентября, по данным СЗ УГМС, тоже будет облачно с прояснениями, утром и днем дождь, местами небольшой. Температура воздуха ночью составит 14–16 градусов, днем — 16–18 градусов. 1 октября облачно, небольшой, местами умеренный дождь, и уже 13–15 градусов. Атмосферное давление в выходные будет понижаться.