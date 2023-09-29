В военкоматы Петербурга выстроились многочасовые очереди. Работодатели подают данные о сотрудниках, чтобы избежать штрафов

Об очередях в военкоматы Петербурга рассказали читатели «Фонтанки» 29 сентября. На этой неделе ажиотаж был замечен сразу в трех районах.

Значительное число ожидающих — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету. Это, вероятно, связано с тем, что 1 октября вступают в силу поправки к КоАП, сильно ужесточающие санкции за нарушения в этой сфере. Размер штрафа вырос с 5 тысяч до 400–500 тысяч рублей в зависимости от статьи.