В военкоматы Петербурга выстроились многочасовые очереди. Работодатели подают данные о сотрудниках, чтобы избежать штрафов

Об очередях в военкоматы Петербурга рассказали читатели «Фонтанки» 29 сентября. На этой неделе ажиотаж был замечен сразу в трех районах.
Значительное число ожидающих — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету. Это, вероятно, связано с тем, что 1 октября вступают в силу поправки к КоАП, сильно ужесточающие санкции за нарушения в этой сфере. Размер штрафа вырос с 5 тысяч до 400–500 тысяч рублей в зависимости от статьи.
При этом, по словам участников очереди, военкоматы не справляются с нагрузкой.
«Работают два дня в неделю по два часа, за час прошло пять человек», — поделилась читательница, осаждающая военкомат Кировского района. По ее словам, вставать на воинский учет компанию побудила именно перспектива получить штраф.
«Мы пытаемся встать на учет как юридическое лицо в течение месяца — и безрезультатно. Какие-то списки на декабрь, по телефону отвечают хамски, рассказывают о своей личной жизни», — рассказала «Фонтанке» читательница, штурмующая военкомат Центрального района. По информации от тех, кому удалось всё-таки попасть на прием, у работодателей требуют рукописные карточки учета, добавляет она.
Очереди на этой неделе также были замечены в Выборгском районе, рассказал «Фонтанке» юрист, специализирующийся на вопросах воинского учета.
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию.
В прошлый раз очереди сотрудников отделов кадров в военкоматы выстраивались прошлой осенью — тогда предприятия торопились оформить бронь на сотрудников на фоне объявленной частичной мобилизации.