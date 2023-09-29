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    В военкоматы Петербурга выстроились многочасовые очереди. Работодатели подают данные о сотрудниках, чтобы избежать штрафов

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    39 комментариев

    Об очередях в военкоматы Петербурга рассказали читатели «Фонтанки» 29 сентября. На этой неделе ажиотаж был замечен сразу в трех районах.

    Значительное число ожидающих — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету. Это, вероятно, связано с тем, что 1 октября вступают в силу поправки к КоАП, сильно ужесточающие санкции за нарушения в этой сфере. Размер штрафа вырос с 5 тысяч до 400–500 тысяч рублей в зависимости от статьи.

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    При этом, по словам участников очереди, военкоматы не справляются с нагрузкой.

    «Работают два дня в неделю по два часа, за час прошло пять человек», — поделилась читательница, осаждающая военкомат Кировского района. По ее словам, вставать на воинский учет компанию побудила именно перспектива получить штраф.

    «Мы пытаемся встать на учет как юридическое лицо в течение месяца — и безрезультатно. Какие-то списки на декабрь, по телефону отвечают хамски, рассказывают о своей личной жизни», — рассказала «Фонтанке» читательница, штурмующая военкомат Центрального района. По информации от тех, кому удалось всё-таки попасть на прием, у работодателей требуют рукописные карточки учета, добавляет она.

    Очереди на этой неделе также были замечены в Выборгском районе, рассказал «Фонтанке» юрист, специализирующийся на вопросах воинского учета.

    C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию.

    В прошлый раз очереди сотрудников отделов кадров в военкоматы выстраивались прошлой осенью — тогда предприятия торопились оформить бронь на сотрудников на фоне объявленной частичной мобилизации.

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    Комментарии 39

    Гость29 Сен 2023 в 13:29
    Страна стукачей и холуёв.
    +3−0
    Jot29 Сен 2023 в 13:29
    Говорил уже. Обращайтесь к чистой логике.
    Если военкоматам чего-то не хватает - значит, считается, что пока и не надо. Дать хорошего пинка кому решат у нас умеют. Значит, пока не надо. Значит, пока считается, что ресурсов достаточно.
    Кстати, в военкоматах работают не только бабушки, но и симпатичные девушки (их выбор).
    Тратить огромные, действительно огромные средства для модернизации системы пока не нужно. А вой, что не удобно - да каогда у нас на это обращали внимание? Потерпите.
    +0−0
    Alex Gold29 Сен 2023 в 13:27
    россияне любят сдавать россиян. национальная черта. сдать соседей по спискам
    +3−0
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