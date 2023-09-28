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    Глава Минфина Силуанов: денег всегда не хватает

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    8 комментариев

    Денег всегда не хватает, но на запланированные расходы денег в бюджете хватит. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 28 сентября на Московском финансовом форуме, отвечая на вопрос о том, хватит ли бюджету средств на все цели, которые ставит руководство страны.

    «Есть известное выражение, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит», — цитирует министра РИА Новости.

    В ответ на реплику главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова, что бюджет РФ секвестрируют, он сказал, что «никакого урезания в бюджете нет».

    «У нас бюджет движется вперед, растет, нормальный, здоровый бюджет», — отметил Силуанов (цитата по РИА Новости).

    «Никакого секвестра нет. А то, что вы называете секвестром или другим иностранным словом, так это, может, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи приоритетные», — добавил министр.

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    Комментарии 8

    Гость28 Сен 2023 в 13:45
    И каждый год не распределенные остатки по бюджетным деньгам, которые пытаются распихать во все возможные места за последние 2-3 недели..
    +0−0
    27638631528 Сен 2023 в 13:28
    Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:27
    "Денег всегда не хватает," - зато идиотов на форумах на сто лет вперёд хватит.
    +0−1
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