Глава Минфина Силуанов: денег всегда не хватает

Денег всегда не хватает, но на запланированные расходы денег в бюджете хватит. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 28 сентября на Московском финансовом форуме, отвечая на вопрос о том, хватит ли бюджету средств на все цели, которые ставит руководство страны.

«Есть известное выражение, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит», — цитирует министра РИА Новости.

В ответ на реплику главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова, что бюджет РФ секвестрируют, он сказал, что «никакого урезания в бюджете нет».



«У нас бюджет движется вперед, растет, нормальный, здоровый бюджет», — отметил Силуанов (цитата по РИА Новости).

