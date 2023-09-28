После смерти от удара тока у бывшего роддома в Петербурге возбуждено уголовное дело

СК Петербурга возбудил дело после смерти прораба в Калининском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ведомства 28 сентября, следствие полагает, что имел место факт «нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека».
«Фонтанка» писала, что тело 39-летнего начальника участка одной из коммерческих структур, проводившей демонтажные работы, нашли накануне у дома 12 по улице Вавиловых. По предварительной информации, мужчину ударило током в здании трансформаторной подстанции.