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    После смерти от удара тока у бывшего роддома в Петербурге возбуждено уголовное дело

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    1 комментарий

    СК Петербурга возбудил дело после смерти прораба в Калининском районе Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 28 сентября, следствие полагает, что имел место факт «нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека».

    «Фонтанка» писала, что тело 39-летнего начальника участка одной из коммерческих структур, проводившей демонтажные работы, нашли накануне у дома 12 по улице Вавиловых. По предварительной информации, мужчину ударило током в здании трансформаторной подстанции.

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    Удар токомУголовное делоСК
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    Комментарии 1

    Гость28 Сен 2023 в 12:44
    Там плохое место
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