Легкомоторный самолет вынужденно сел в кукурузном поле под Оренбургом

Легкомоторный самолет
По данным ведомства, это был тренировочный полет в районе аэродрома Бугуруслан — Северный. В какой-то момент экипаж заметил неустойчивую работу двигателя с падением его мощности, из-за чего было принято решение садиться за пределами аэродрома.
Экипаж воздушного судна не пострадал, у самолета есть незначительные повреждения — разбит осветительный прибор.
На данный момент Оренбургская транспортная прокуратура устанавливает причины авиаинцидента.
В 2019 году самолет «Уральских авиалиний» приземлился на кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей птиц. Осенью 2023 года борт той же авиакомпании сел на пшеничном поле из-за отказа одной из гидравлических систем. В обоих случаях обошлось без пострадавших.