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    Легкомоторный самолет вынужденно сел в кукурузном поле под Оренбургом

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    6 комментариев

    Легкомоторный самолет Diamond DA-40 приземлился в кукурузном поле в Оренбургской области из-за неустойчивой работы двигателя, сообщает 27 сентября Уральская транспортная прокуратура.

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    По данным ведомства, это был тренировочный полет в районе аэродрома Бугуруслан — Северный. В какой-то момент экипаж заметил неустойчивую работу двигателя с падением его мощности, из-за чего было принято решение садиться за пределами аэродрома.

    Экипаж воздушного судна не пострадал, у самолета есть незначительные повреждения — разбит осветительный прибор.

    На данный момент Оренбургская транспортная прокуратура устанавливает причины авиаинцидента.

    В 2019 году самолет «Уральских авиалиний» приземлился на кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей птиц. Осенью 2023 года борт той же авиакомпании сел на пшеничном поле из-за отказа одной из гидравлических систем. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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    Комментарии 6

    Вячеслав Русаков27 Сен 2023 в 18:07
    Теперь нам и аэродромы не нужны... кучу денег можно сэкономить.... недруги не переживут такого успеха :)))))
    +2−0
    Гость27 Сен 2023 в 18:05
    А хрущевское дело то живёт! В своё время всё извёл..кукурузой засадил...теперь благо летунам ! Мотор кирдык...а тут опять кукуруза...
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 17:59
    Кукурузы захотелось?-Запишись на СВО
    +1−1
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