Власти Канады должны предать правосудию или выдать ветерана СС Ярослава Хунку, который выступил перед парламентом страны и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию этого преступника», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами (цитата по РИА Новости).

При этом у Кремля остаются вопросы к парламенту Канады. Он напомнил, что спикер палаты общин Канады Энтони Рота, который пригласил выступить нациста, взял на себя ответственность и ушел в отставку. Однако Песков заявил, все власти Канады должны обличить нацизм, иначе «это парламент, который запятнан этими аплодисментами».