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    В Кремле потребовали от Канады наказать ветерана СС, выступавшего в парламенте

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    24 комментария

    Власти Канады должны предать правосудию или выдать ветерана СС Ярослава Хунку, который выступил перед парламентом страны и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию этого преступника», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами (цитата по РИА Новости).

    При этом у Кремля остаются вопросы к парламенту Канады. Он напомнил, что спикер палаты общин Канады Энтони Рота, который пригласил выступить нациста, взял на себя ответственность и ушел в отставку. Однако Песков заявил, все власти Канады должны обличить нацизм, иначе «это парламент, который запятнан этими аплодисментами».

    Ранее во время визита Владимира Зеленского и его супруги в Северную Америку, президент Украины был приглашен в парламент Канады. На заседании по просьбе спикера палаты общин Энтони Рота присутствовал 98-летний Ярослав Хунка. Он был заявлен как «украино-канадский ветеран Второй мировой войны». Старику рукоплескал весь парламент, в том числе премьер Джастин Трюдо. Выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».

    В итоге Рота извинился за свой поступок и подал в отставку, а члены канадского парламента согласились публично осудить нацизм во всех его формах.

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    Вторая мироваяВладимир ЗеленскийКанадаПарламентНацизм
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    Комментарии 23

    Гость27 Сен 2023 в 15:05
    Видать хорошо дед жил при сс, раз до стольких лет то дожил. И в Канаде еще очутился. На сторону немцев сбежал, потом сбежал от СССР, теперь коренной прям канадец. Еще и в парламент пригласили, и президент еврей из украины хлопает. Хорошо устроился дед!)
    +0−0
    BobCat227 Сен 2023 в 14:58
    Пескову по должности положено комментировать события в России. Но он этого не хочет. Может быть ему тогда поехать работать в Канаду? Ну раз вопросы канадского парламента для него важнее событий в России.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:58
    ответ Канады - меняем бывшего ветерана, на нынешнего деда
    +0−0
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