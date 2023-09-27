В Кремле потребовали от Канады наказать ветерана СС, выступавшего в парламенте

Власти Канады должны предать правосудию или выдать ветерана СС Ярослава Хунку, который выступил перед парламентом страны и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию этого преступника», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами (цитата по РИА Новости).
При этом у Кремля остаются вопросы к парламенту Канады. Он напомнил, что спикер палаты общин Канады Энтони Рота, который пригласил выступить нациста, взял на себя ответственность и ушел в отставку. Однако Песков заявил, все власти Канады должны обличить нацизм, иначе «это парламент, который запятнан этими аплодисментами».
Ранее во время визита Владимира Зеленского и его супруги в Северную Америку, президент Украины был приглашен в парламент Канады. На заседании по просьбе спикера палаты общин Энтони Рота присутствовал 98-летний Ярослав Хунка. Он был заявлен как «украино-канадский ветеран Второй мировой войны». Старику рукоплескал весь парламент, в том числе премьер Джастин Трюдо. Выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».
В итоге Рота извинился за свой поступок и подал в отставку, а члены канадского парламента согласились публично осудить нацизм во всех его формах.