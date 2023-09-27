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    ЗакС капитально сокращает сроки публичных слушаний по Генплану, ПЗЗ и ППТ. Счет пойдет на дни

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    14 комментариев

    В Законодательном собрании Петербурга бурную дискуссию вызвал законопроект, который в разы сокращает все этапы проведения процедуры общественных обсуждений и публичных слушаний по основной градостроительной документации. За проголосовали 32 депутата, 15 высказались против.

    Законопроект разработали депутаты от «Единой России» Валерий Гарнец и Денис Четырбок. Представляя его, Гарнец заявил, что он создан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. По его словам, инициатива подробно обсуждалась на рабочей группе. Позднее выяснилось, что о ее формировании депутатов не извещали, а сама группа провела всего три заседания.

    Например, экспозиция по проекту Генплана сократится с не менее чем 30 дней до четырех, при этом даже не указано, что это должны быть именно рабочие дни, поэтому в зачет идут и выходные. Общий срок проведения слушаний по Генплану сейчас — от 1 до 3 месяцев, станет — не более месяца.

    Срок размещения экспозиции по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) уменьшаются с 30 до 7 дней, а общий срок слушаний — с 1–3 месяцев до месяца. На экспозицию по проектам планировки территории (ППТ) будет отводиться всего пять дней, а общий срок слушаний по ППТ с 1–3 месяцев урезают до 14–30 дней.

    Глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина напомнила, что по Генплану было подано 11 тысяч предложений, и поинтересовалась, каким образом за четыре дня возможно изучить проект изменений, сформировать предложения и успеть их подать.

    Гарнец заявил в ответ, что это срок, который был определен на рабочей группе с участием представителей исполнительной власти. «Сроки были с ними согласованы, и они вполне реальны», — сказал автор законопроекта.

    Депутат от КПРФ Алексей Зинчук продублировал вопрос Шишкиной. Он констатировал, что ответа на вопрос Шишкиной по сути не последовало. Он добавил, что в случае, если даты подачи будут попадать на праздничные дни, граждане вообще не смогут реализовать свое право подать предложения, и может получиться «второй закон о КРТ».

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский поинтересовался, где именно в Градостроительном кодексе, на изменения в котором ссылался Гарнец, прописаны предписания так сократить сроки экспозиции. «Я там такого предписания не обнаружил», — добавил депутат. Гарнец признал, что в федеральном законе сказано только о сокращении в целом. «Я считаю, что мы можем над этим законопроектом еще поработать», — сказал он.

    Глава фракции КПРФ Роман Кононенко спросил, когда была создана рабочая группа, и добавил, что вообще не знал о ее создании. Стало известно, что не информировали об этом и других депутатов. Гарнец заявил, что группу создали при парламентской комиссии по градостроительству, и в нее вошли «все желающие, кто хотел бы принять участие».

    Коммунист Александр Рассудов еще раз поднял вопрос, чем руководствовалась рабочая группа, определяя такие даты — например, четыре дня на экспозицию по Генплану. По словам Гарнеца, сроки разработаны с учетом рекомендаций комитета по градостроительству, а также районных организаций. Рассудов подчеркнул, что это не является ответом на вопрос о критериях.

    В своих выступлениях депутаты раскритиковали инициативу. Например, Шишкина вспомнила ситуации размещения госконтрактов, когда «в пятницу вывесили, в понедельник сняли». Депутат подчеркнула, что Генплан, например, город готовился обсуждать много лет, и это один из основополагающих для развития города документов. «Есть сердце публичной процедуры — это организация и проведение экспозиции», — сказала Шишкина. Во время размещения экспозиции жители могут прийти в районную администрацию и посмотреть «свой» кусочек документации. Депутат констатировала, что раз город попал в ситуацию, когда на Генплан отведен всего месяц, необходимо максимально отдать время на экспозицию, сократив время на бюрократические процедуры.

    О неподдержке законопроекта заявили фракции «Справедливой России» и КПРФ, также его не поддержала и фракция «Яблока». На внесение предложений ко второму чтению отвели месяц.

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    ГенпланГенплан городаПубличные слушанияГрадозащитаЗаконодательное собраниеЗаконодательное собрание Петербурга
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    Комментарии 14

    Гость27 Сен 2023 в 15:03
    Едросня расчищает поляну дружественным компаниям.
    Недавно зарубили много запросов на изменения. Посмотрим, в пользу кого их перемотрят.
    +0−0
    _ixform27 Сен 2023 в 14:49
    ща кадырка экспозицию сделает ногой
    +0−1
    Гость27 Сен 2023 в 14:35
    Чего там слушать, всё уже и так поделено)
    Осталось только застроить и попилить)
    +2−0
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