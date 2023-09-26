    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, зап

    771мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.15eur102.25

    Финны разрешили такси пересылать личные данные в Россию

    306
    1 комментарий

    Запрет на передачу персональных данных пользователей такси Yango в Финляндии снят. Их снова можно передавать в Россию.

    Как пишут 26 сентября финские СМИ, уполномоченный по защите личных данных снял с Yango запрет на передачу персональных данных в Россию потому что новый российский закон, обязывающий агрегаторы такси предоставлять ФСБ доступ к данным пассажиров, не распространяется на деятельность Yango в Финляндии.

    Впрочем, несмотря на снятие запрета, отслеживание передачи данных Yango продолжится, на всякий случай.

    Как писала «Фонтанка», запрет ввели в августе. Служба такси Yango принадлежит «Яндексу», и работает не только в Финляндии, но и в Норвегии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияТакси
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость26 Сен 2023 в 18:56
    Новый российский закон что дышло.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close