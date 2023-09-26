Финны разрешили такси пересылать личные данные в Россию

Запрет на передачу персональных данных пользователей такси Yango в Финляндии снят. Их снова можно передавать в Россию.



Как пишут 26 сентября финские СМИ, уполномоченный по защите личных данных снял с Yango запрет на передачу персональных данных в Россию потому что новый российский закон, обязывающий агрегаторы такси предоставлять ФСБ доступ к данным пассажиров, не распространяется на деятельность Yango в Финляндии.



Впрочем, несмотря на снятие запрета, отслеживание передачи данных Yango продолжится, на всякий случай.



Как писала «Фонтанка», запрет ввели в августе. Служба такси Yango принадлежит «Яндексу», и работает не только в Финляндии, но и в Норвегии.

