Финской «дочке» «Яндекса» запретили передавать данные клиентов в Россию

Данные пользователей сервиса такси Yango — международного бренда от «Яндекс.Go» — запретили передавать из Финляндии в Россию. В «Яндексе» заверили, что ФСБ к личной информации зарубежных клиентов не подпускают, сообщает «Коммерсантъ» 8 августа.
Запретить передавать данные финских пользователей решила Ану Талус, уполномоченная по защите персональных данных страны. Она считает, что Yango не может обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законодательством ЕС.
«В связи с этим необходимо принятие решения о приостановке передачи и запрете обработки персональных данных», — передает ее пресс-служба. Запрет продлится с 1 сентября до 30 ноября.
В ноябре прошлого года «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Международные части бизнеса решили выделить в самостоятельные организации под управлением нидерландской компании. Именно нидерландская Ridetech International B.V, по данным управления защиты данных Финляндии, и занимается сбором и обработкой данных для Yango, а после передает информацию о пользователях в Россию.
Уполномоченный по защите данных Финляндии, аргументируя новые ограничения, ссылается на законодательство РФ, согласно которому агрегаторы должны предоставлять ФСБ доступ к информации о заказах. На это в «Яндекс Такси» ответили, что российские правоохранительные органы не имеют доступа к данным зарубежных пользователей.
«Российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису. Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран», — подчеркнули в пресс-службе компании.