Финской «дочке» «Яндекса» запретили передавать данные клиентов в Россию

Данные пользователей сервиса такси Yango — международного бренда от «Яндекс.Go» — запретили передавать из Финляндии в Россию. В «Яндексе» заверили, что ФСБ к личной информации зарубежных клиентов не подпускают, сообщает «Коммерсантъ» 8 августа.



Запретить передавать данные финских пользователей решила Ану Талус, уполномоченная по защите персональных данных страны. Она считает, что Yango не может обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законодательством ЕС.

«В связи с этим необходимо принятие решения о приостановке передачи и запрете обработки персональных данных», — передает ее пресс-служба. Запрет продлится с 1 сентября до 30 ноября.