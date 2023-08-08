    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    758мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.08eur105.44

    Финской «дочке» «Яндекса» запретили передавать данные клиентов в Россию

    658
    1 комментарий

    Данные пользователей сервиса такси Yango — международного бренда от «Яндекс.Go» — запретили передавать из Финляндии в Россию. В «Яндексе» заверили, что ФСБ к личной информации зарубежных клиентов не подпускают, сообщает «Коммерсантъ» 8 августа.

    Запретить передавать данные финских пользователей решила Ану Талус, уполномоченная по защите персональных данных страны. Она считает, что Yango не может обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законодательством ЕС.

    «В связи с этим необходимо принятие решения о приостановке передачи и запрете обработки персональных данных», — передает ее пресс-служба. Запрет продлится с 1 сентября до 30 ноября.

    В ноябре прошлого года «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Международные части бизнеса решили выделить в самостоятельные организации под управлением нидерландской компании. Именно нидерландская Ridetech International B.V, по данным управления защиты данных Финляндии, и занимается сбором и обработкой данных для Yango, а после передает информацию о пользователях в Россию.

    Уполномоченный по защите данных Финляндии, аргументируя новые ограничения, ссылается на законодательство РФ, согласно которому агрегаторы должны предоставлять ФСБ доступ к информации о заказах. На это в «Яндекс Такси» ответили, что российские правоохранительные органы не имеют доступа к данным зарубежных пользователей.

    «Российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису. Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран», — подчеркнули в пресс-службе компании.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость08 Авг 2023 в 20:55
    Гэбню щёлкнули по носу.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close