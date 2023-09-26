Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй ж/д ветки в Петербург

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел накануне телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Речь шла о двух проектах, один из которых касается Петербурга. Об этом 26 сентября Лукашенко рассказал на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко в Минске.

По словам Лукашенко, 15 октября в Кыргызстане главы государств планируют предметно обсудить два крупных проекта. Первый касается производства самолетов небольшой вместимости, другой — строительства второй железнодорожной ветки из Беларуси в Санкт-Петербург, чтобы белорусские производства получили доступ к российским портам. «И оттуда работать на весь мир», — уточнил Александр Лукашенко.