Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй ж/д ветки в Петербург

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел накануне телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Речь шла о двух проектах, один из которых касается Петербурга. Об этом 26 сентября Лукашенко рассказал на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко в Минске.
По словам Лукашенко, 15 октября в Кыргызстане главы государств планируют предметно обсудить два крупных проекта. Первый касается производства самолетов небольшой вместимости, другой — строительства второй железнодорожной ветки из Беларуси в Санкт-Петербург, чтобы белорусские производства получили доступ к российским портам. «И оттуда работать на весь мир», — уточнил Александр Лукашенко.
К 2028 году российские власти хотят запустить высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Петербургом и Москвой. К тому же Путин заявил, что видит перспективы строительства магистрали до Адлера и Минска.