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    Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй ж/д ветки в Петербург

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    23 комментария

    Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел накануне телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Речь шла о двух проектах, один из которых касается Петербурга. Об этом 26 сентября Лукашенко рассказал на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко в Минске.

    По словам Лукашенко, 15 октября в Кыргызстане главы государств планируют предметно обсудить два крупных проекта. Первый касается производства самолетов небольшой вместимости, другой — строительства второй железнодорожной ветки из Беларуси в Санкт-Петербург, чтобы белорусские производства получили доступ к российским портам. «И оттуда работать на весь мир», — уточнил Александр Лукашенко.

    К 2028 году российские власти хотят запустить высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Петербургом и Москвой. К тому же Путин заявил, что видит перспективы строительства магистрали до Адлера и Минска.

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    Комментарии 23

    Отец Родной26 Сен 2023 в 13:23
    Учёные доказали, что запускать поезда друг за другом по одной жд ветке - экономически нецелесообразно. Нужно запускать поезда параллельно друг другу, лучше сразу по пятидесяти железным дорогам.
    +2−0
    chip126 Сен 2023 в 13:15
    Собаки лают, караван идет!
    +0−1
    Гость26 Сен 2023 в 13:06
    Швеция подтвердила потерю украинскими военными ВСЕХ ! танков Leopard 2A5 шведской модификации Strv 122, которые были поставлены на Украину.Их потери составили 10 из 10 поставленных таких танков. Бронетехника принадлежала 21-й бригаде ВСУк и полностью была сожжена российскими БПЛА-камикадзе "Ланцет", западнее Сватово в районе Стельмаховки
    +1−2
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