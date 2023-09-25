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    WhatsApp больше не будет работать на старых устройствах: полный список

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    3 комментария

    Мессенджер WhatsApp через месяц прекратит поддержку старых устройств под управлением операционной системы Android. Пользователи не смогут больше им пользоваться.

    «Чтобы идти в ногу с последними достижениями в области технологий, мы зачастую прекращаем поддержку устаревших операционных систем, чтобы направить наши ресурсы на поддержку более новых. Если мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите несколько уведомлений и напоминаний о необходимости обновить устройство, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp», — говорится в заявлении на сайте компании.

    Начиная с 24 октября 2023 года мессенджер будет поддерживать только операционная система Android версии 5.0 и выше. Соответственно, более 15 старых устройств перестанут работать (список собрал тематический ресурс 91mobiles.com):

    Samsung Galaxy Note2

    Samsung Galaxy S2

    Samsung Galaxy Nexus

    Samsung Galaxy Tab 10.1

    HTC One

    HTC Desire HD

    HTC Sensation

    LG Optimus 2X

    Nexus 7

    LG Optimus G Pro

    HTC One

    Sony Xperia Z

    Sony Xperia S2

    Sony Ericsson Xperia Arc3

    Motorola Xoom

    Motorola Droid Razr

    Какая новая функция может поставить крест на работе WhatsApp в России и что про это говорят в Кремле, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 3

    Гость25 Сен 2023 в 20:13
    Смех, вы правда считаете что 10 лет назад выпущенные устройства ограничивались вашим списком?
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 20:05
    Вот мне всегда дико интересно было: а что такого в функционале и потрохах энтой Чёкаки так кардинально поменялось, что она могла раньше спокойно на этих девайсах работать, а ща прям сразу не может? Гугл-программеров набрали? Или пр-ли железа в доле?
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 19:56
    Sony Xperia Z на пятом Андроид. Почему в списке - непонятно. По другим производителям не в курсе.
    +0−0
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