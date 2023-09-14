WhatsApp заблокируют? Новая функция может поставить крест на работе мессенджера в России

С начала боевых действий на Украине многие сервисы попали под блокировку Роскомнадзора. Так случилось и с компанией Meta*, которая была внесена Минюстом в перечень экстремистских организаций. Однако популярный у россиян мессенджер WhatsApp по-прежнему остается доступным. Но все может измениться с появлением там каналов, аналогичных тем, что есть в Telegram.

Первым о блокировке заговорил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, который напомнил, что Россия в 2022 году сделала исключение для WhatsApp, так как мессенджер является средством коммуникации, а не распространения информации.