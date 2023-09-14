WhatsApp заблокируют? Новая функция может поставить крест на работе мессенджера в России

С начала боевых действий на Украине многие сервисы попали под блокировку Роскомнадзора. Так случилось и с компанией Meta*, которая была внесена Минюстом в перечень экстремистских организаций. Однако популярный у россиян мессенджер WhatsApp по-прежнему остается доступным. Но все может измениться с появлением там каналов, аналогичных тем, что есть в Telegram.
Первым о блокировке заговорил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, который напомнил, что Россия в 2022 году сделала исключение для WhatsApp, так как мессенджер является средством коммуникации, а не распространения информации.
Еще в июне, когда в WhatsApp только объявили о разработке новой функции по созданию каналов, Горелкин заявил, что это «замечательный инструмент для производителей и распространителей фейков».
В марте 2022 года депутат Александр Хинштейн, глава думского комитета по информполитике, отметил, что внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке социальной сети Instagram** не касается мессенджера WhatsApp.
14 сентября 2023 года Хинштейн заявил, что разделяет позицию депутата Горелкина.
«Если WhatsApp запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки»,
— заявил депутат Александр Хинштейн.
Депутат Госдумы не сомневается в антироссийском характере WhatsApp-каналов, поскольку, как подчеркивает Хинштейн, мессенджер принадлежит экстремистской компании Meta*.
Заявления представителей законодательной власти подтолкнули прессу поинтересоваться, что о блокировке WhatsApp думают в Кремле. Однако пресс-секретарь президента России сообщил, что не в курсе деталей новостей по данной теме, и перенаправил вопросы к депутатам.
«Я не знаю деталей этой новости, за пояснениями лучше обращаться к нашим народным избранникам»,
— заявил Дмитрий Песков.
Свою позицию высказали и в Роскомнадзоре. В разговоре с РИА Новости представители ведомства сообщили, что РКН будет обращаться в WhatsApp с требованиями удалить недружественные каналы с запрещенной информацией. Если в компании откажутся исполнять требование, то это приведет к полной блокировке мессенджера, уточнили там. В ведомстве посоветовали переходить на российские сервисы, которые соблюдают закон РФ.
*Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.
** Instagram запрещен на территории РФ.