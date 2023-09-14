    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    2 м/с, сев

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd95.98eur103.11

    WhatsApp заблокируют? Новая функция может поставить крест на работе мессенджера в России

    4252
    42 комментария

    С начала боевых действий на Украине многие сервисы попали под блокировку Роскомнадзора. Так случилось и с компанией Meta*, которая была внесена Минюстом в перечень экстремистских организаций. Однако популярный у россиян мессенджер WhatsApp по-прежнему остается доступным. Но все может измениться с появлением там каналов, аналогичных тем, что есть в Telegram.

    Первым о блокировке заговорил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, который напомнил, что Россия в 2022 году сделала исключение для WhatsApp, так как мессенджер является средством коммуникации, а не распространения информации.

    Еще в июне, когда в WhatsApp только объявили о разработке новой функции по созданию каналов, Горелкин заявил, что это «замечательный инструмент для производителей и распространителей фейков».

    В марте 2022 года депутат Александр Хинштейн, глава думского комитета по информполитике, отметил, что внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке социальной сети Instagram** не касается мессенджера WhatsApp.

    14 сентября 2023 года Хинштейн заявил, что разделяет позицию депутата Горелкина.

    «Если WhatsApp запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки»,
    — заявил депутат Александр Хинштейн.

    Депутат Госдумы не сомневается в антироссийском характере WhatsApp-каналов, поскольку, как подчеркивает Хинштейн, мессенджер принадлежит экстремистской компании Meta*.

    Заявления представителей законодательной власти подтолкнули прессу поинтересоваться, что о блокировке WhatsApp думают в Кремле. Однако пресс-секретарь президента России сообщил, что не в курсе деталей новостей по данной теме, и перенаправил вопросы к депутатам.

    «Я не знаю деталей этой новости, за пояснениями лучше обращаться к нашим народным избранникам»,
    — заявил Дмитрий Песков.

    Свою позицию высказали и в Роскомнадзоре. В разговоре с РИА Новости представители ведомства сообщили, что РКН будет обращаться в WhatsApp с требованиями удалить недружественные каналы с запрещенной информацией. Если в компании откажутся исполнять требование, то это приведет к полной блокировке мессенджера, уточнили там. В ведомстве посоветовали переходить на российские сервисы, которые соблюдают закон РФ.

    *Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

    ** Instagram запрещен на территории РФ.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    WhatsApp
    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 41

    Гость14 Сен 2023 в 17:03
    Юркий Хинштейн .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    42
    close