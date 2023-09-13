Официальную позицию по работе WhatsApp в РФ могут пересмотреть из-за расширения функций мессенджера

В России могут пересмотреть официальную позицию по работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), если одной из его функций станет распространение информации. Об этом в среду, 13 сентября, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал он в своем Telegram-канале.