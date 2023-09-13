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    Официальную позицию по работе WhatsApp в РФ могут пересмотреть из-за расширения функций мессенджера

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    В России могут пересмотреть официальную позицию по работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), если одной из его функций станет распространение информации. Об этом в среду, 13 сентября, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    «Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал он в своем Telegram-канале.

    Сегодня WhatsApp запустил функцию создания каналов, которая была анонсирована в июне. «Запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — сообщили в блоге мессенджера.

    * Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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