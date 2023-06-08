WhatsApp запускает каналы в мессенджере

Мессенджер WhatsApp представил новое обновление, после которого пользователям станет доступна функция каналов. Администраторы смогут анонимно публиковать контент, а пользователи — только просматривать его. Об этом 8 июня сообщает мессенджер.



Поначалу каналы станут доступны жителям Колумбии и Сингапура, в ближайшие месяцы функция появится и в других странах. Каналы позволят в первую очередь следить за новостями организаций и отдельных людей, они будут располагаться на новой вкладке «Актуальное». Попасть в канал можно будет с помощью поиска или по приглашению. Подписчикам не будет виден номер телефона и фото профиля владельца канала, в свою очередь администраторы не смогут смотреть номера подписчиков.