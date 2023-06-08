WhatsApp запускает каналы в мессенджере

Мессенджер WhatsApp представил новое обновление, после которого пользователям станет доступна функция каналов. Администраторы смогут анонимно публиковать контент, а пользователи — только просматривать его. Об этом 8 июня сообщает мессенджер.
Поначалу каналы станут доступны жителям Колумбии и Сингапура, в ближайшие месяцы функция появится и в других странах. Каналы позволят в первую очередь следить за новостями организаций и отдельных людей, они будут располагаться на новой вкладке «Актуальное». Попасть в канал можно будет с помощью поиска или по приглашению. Подписчикам не будет виден номер телефона и фото профиля владельца канала, в свою очередь администраторы не смогут смотреть номера подписчиков.
В каналах можно будет настроить функцию, запрещающую пересылать сообщения и делать скриншоты. К тому же каналы могут быть скрыты от новых пользователей. В будущем мессенджер планирует настроить монетизацию контента.
Ранее в России впервые оштрафовали WhatsApp за то, что тот не удалил чат с объявлениями о продаже антидепрессанта «Лирика». Теперь американская компания обязана выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.