Суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей из-за чата с «закладками»

В России впервые оштрафовали популярный мессенджер WhatsApp за игнорирование требования Роскомнадзора удалить чат с предложениями о продаже антидепрессанта «Лирика». Об этом 1 июня пишет ТАСС со ссылкой на московский суд.
По решению судьи Тимура Вахрамеева, компанию WhatsApp LLC признали виновной в административном нарушении по части 2 статьи 13.41 — «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ». Теперь американская компания обязана выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.
Судя по материалам дела, сотрудник Росздравнадзора нашел чат в WhatsApp, где рекламировалась продажа «Лирики» через «закладку» или доставкой на такси. Затем информация попала в Роскомнадзор, который потребовал у руководства Meta Platforms* (признана в РФ экстремистской, деятельность в России запрещена) удалить чат в WhatsApp. Однако Meta* требование проигнорировала, из-за чего было возбуждено административное дело.
«Лирика» является дорогостоящим медицинским препаратом, который назначают при нейропатических болях, тревожных расстройствах и эпилепсии. Лекарство отпускается строго по рецепту врача.
*Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.