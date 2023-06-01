Суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей из-за чата с «закладками»

В России впервые оштрафовали популярный мессенджер WhatsApp за игнорирование требования Роскомнадзора удалить чат с предложениями о продаже антидепрессанта «Лирика». Об этом 1 июня пишет ТАСС со ссылкой на московский суд.



По решению судьи Тимура Вахрамеева, компанию WhatsApp LLC признали виновной в административном нарушении по части 2 статьи 13.41 — «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ». Теперь американская компания обязана выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.

