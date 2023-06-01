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    Суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей из-за чата с «закладками»

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    3 комментария

    В России впервые оштрафовали популярный мессенджер WhatsApp за игнорирование требования Роскомнадзора удалить чат с предложениями о продаже антидепрессанта «Лирика». Об этом 1 июня пишет ТАСС со ссылкой на московский суд.

    По решению судьи Тимура Вахрамеева, компанию WhatsApp LLC признали виновной в административном нарушении по части 2 статьи 13.41 — «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ». Теперь американская компания обязана выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.

    Судя по материалам дела, сотрудник Росздравнадзора нашел чат в WhatsApp, где рекламировалась продажа «Лирики» через «закладку» или доставкой на такси. Затем информация попала в Роскомнадзор, который потребовал у руководства Meta Platforms* (признана в РФ экстремистской, деятельность в России запрещена) удалить чат в WhatsApp. Однако Meta* требование проигнорировала, из-за чего было возбуждено административное дело.

    «Лирика» является дорогостоящим медицинским препаратом, который назначают при нейропатических болях, тревожных расстройствах и эпилепсии. Лекарство отпускается строго по рецепту врача.

    *Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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    Комментарии 3

    Гость01 Июн 2023 в 15:22
    Что сотрудник Росздравнадзора делал в запрещенном на территории России мессенжере? И почему Meta должны удалять чат, в котором россиянам делать нечего и в котором продают легальный медицинский препарат, не наркотик?
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 14:58
    Деятельность запрещена, но потребовал удалить.!! Удаление это не деятельность? Или потребовал совершить запрещенное деяние?..
    +0−0
    AlBerkut01 Июн 2023 в 14:57
    А за ведение деятельности на территории РФ организацию, которая признана экстремистской не оштрафовали?
    И потом ещё сверху по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, за неуплату штрафа😉
    +0−0
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