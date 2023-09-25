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    Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве на Суздальском шоссе

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    Приморский районный суд Петербурга 25 сентября арестовал Максима Доню, которого обвиняют в жестоком убийстве собственной жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    Следствие полагает, что 22 сентября Доня, находясь в квартире по адресу: Суздальское шоссе, 30, корп. 2, стр. 1, действуя умышленно, нанес супруге не менее 10 ударов ножом в область туловища, груди, головы, шеи, верхних и нижних конечностей. Женщина погибла на месте. «Фонтанка» писала об этой кровавой расправе.

    Предположительно, бойня стала следствием ревности. Начиналось всё как супружеская ссора. Как ранее сообщала полиция, когда поступил вызов, формулировка была следующая: «отец убивает мать». Что предполагает в момент убийства присутствие в квартире детей.

    Позднее стало известно, что детей пары поместили в социальный центр. Осиротели две девочки, одна учится в четвертом классе, вторая — в одиннадцатом.

    Напомним, после резни на Суздальском шоссе подозреваемый сам пытался уйти из жизни.

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