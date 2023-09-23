В социальный центр поместили двух детей, отец которых зарезал их мать и пытался убить себя

Двух детей семейной пары, в которой муж убил жену, поместили в центр помощи семьи и детям. Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, осиротели две девочки, одна учится в четвертом классе, вторая — в одиннадцатом.



Напомним, жуткий финал супружеской ссоры перечеркнул жизнь целой семьи вечером в пятницу.



Следственным отделом ГСУ СК РФ по Приморскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в квартире дома 30 по Суздальскому шоссе. Предположительно, кровавая расправа стала следствием ревности.

