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    В социальный центр поместили двух детей, отец которых зарезал их мать и пытался убить себя

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    2 комментария

    Двух детей семейной пары, в которой муж убил жену, поместили в центр помощи семьи и детям. Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, осиротели две девочки, одна учится в четвертом классе, вторая — в одиннадцатом.

    Напомним, жуткий финал супружеской ссоры перечеркнул жизнь целой семьи вечером в пятницу.

    Следственным отделом ГСУ СК РФ по Приморскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в квартире дома 30 по Суздальскому шоссе. Предположительно, кровавая расправа стала следствием ревности.

    По данным следствия, мужчина 1979 года рождения в ходе конфликта с женой 1983 года рождения нанес ей множественные удары ножом по всему телу. От полученных ран женщина умерла на месте. После чего мужчина попытался свести счеты с жизнью, но выжил. Сейчас он в больнице.

    Как ранее сообщала полиция, когда поступил вызов, формулировка была «отец убивает мать». Что позволяет предположить, что звонил кто-то из детей.

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    Убийство на Суздальском шоссе
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    Комментарии 2

    Гость23 Сен 2023 в 13:44
    Не недо вызывать ревность. Как плохой? От плохого двое детей? Тут что- то не то.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 13:41
    мужчина 1979 года рождения в ходе конфликта с женой 1983 года рождения нанес ей множественные удары ножом по всему телу.
    +0−0
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