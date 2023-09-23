В социальный центр поместили двух детей, отец которых зарезал их мать и пытался убить себя

Двух детей семейной пары, в которой муж убил жену, поместили в центр помощи семьи и детям. Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, осиротели две девочки, одна учится в четвертом классе, вторая — в одиннадцатом.
Напомним, жуткий финал супружеской ссоры перечеркнул жизнь целой семьи вечером в пятницу.
Следственным отделом ГСУ СК РФ по Приморскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в квартире дома 30 по Суздальскому шоссе. Предположительно, кровавая расправа стала следствием ревности.
По данным следствия, мужчина 1979 года рождения в ходе конфликта с женой 1983 года рождения нанес ей множественные удары ножом по всему телу. От полученных ран женщина умерла на месте. После чего мужчина попытался свести счеты с жизнью, но выжил. Сейчас он в больнице.
Как ранее сообщала полиция, когда поступил вызов, формулировка была «отец убивает мать». Что позволяет предположить, что звонил кто-то из детей.