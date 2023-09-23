    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, южн

    759мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.04eur102.25

    По факту кровавой расправы на Суздальском шоссе возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пытался уйти из жизни

    1238
    5 комментариев

    Следственным отделом ГСУ СК РФ по Приморскому району Петербурга по факту смерти женщины в квартире дома 30 по Суздальскому шоссе 23 сентября возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

    «Фонтанка» писала об этом случае накануне. Предположительно, кровавая расправа стала следствием ревности. Начиналось всё как супружеская ссора.

    По данным следствия, мужчина 1979 года рождения в ходе конфликта с женой 1983 года рождения нанес ей множественные удары ножом по всему телу. От полученных ран женщина умерла на месте. После чего мужчина попытался свести счеты с жизнью.

    Как ранее сообщала полиция, когда поступил вызов, формулировка была «отец убивает мать». Что предполагает присутствие в квартире детей.

    В настоящее время подозреваемый находится в одном из городских стационаров.

    Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины. Расследование уголовного дела продолжается.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоУбийство на Суздальском шоссеМужчина зарезал жену
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    Slava_Rossii223 Сен 2023 в 11:42
    Она сама себе такого мужика выбрала.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 11:39
    Лаврова разоблачили на тайном сговоре! Детали случайно подслушали в кулуарах ООН!
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 11:38
    Поражение россии главная цель США! Какую конечную цель преследует запад?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close