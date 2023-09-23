По факту кровавой расправы на Суздальском шоссе возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пытался уйти из жизни

Следственным отделом ГСУ СК РФ по Приморскому району Петербурга по факту смерти женщины в квартире дома 30 по Суздальскому шоссе 23 сентября возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
«Фонтанка» писала об этом случае накануне. Предположительно, кровавая расправа стала следствием ревности. Начиналось всё как супружеская ссора.
По данным следствия, мужчина 1979 года рождения в ходе конфликта с женой 1983 года рождения нанес ей множественные удары ножом по всему телу. От полученных ран женщина умерла на месте. После чего мужчина попытался свести счеты с жизнью.
Как ранее сообщала полиция, когда поступил вызов, формулировка была «отец убивает мать». Что предполагает присутствие в квартире детей.
В настоящее время подозреваемый находится в одном из городских стационаров.
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины. Расследование уголовного дела продолжается.