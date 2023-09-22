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    В Приморском районе мужчина из ревности зарезал жену

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    4 комментария

    Убийством завершилась ссора на почве ревности между супругами в доме 30 по Суздальскому проспекту. В результате ножевых ранений скончалась женщина 1983 года рождения, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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    22 сентября в 19.30 в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что в квартире дома 30 по Суздальскому шоссе «отец убивает мать». Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп хозяйки квартиры.

    Выяснилось, что ножевые ранения ей нанес супруг 1979 года рождения из ревности. Мужчина задержан.

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    Комментарии 4

    Гость23 Сен 2023 в 00:11
    Пятница "культурной столицы"
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 00:09
    🤯В штабе было ЭКСТРЕНОЕ совещание / Вылезли НЕОЖЫДАННЫЕ ДЕТАЛИ об атаке СЕВАСТОПОЛЯ! Ситуация СЕЙЧАС!!!!
    +0−0
    hoboot23 Сен 2023 в 00:09
    пока полиция едет, и зарежут да и расчленят да в лучшей питерской традиции по люкам да каналам раскидают )
    +0−0
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