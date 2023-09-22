В Приморском районе мужчина из ревности зарезал жену

Убийством завершилась ссора на почве ревности между супругами в доме 30 по Суздальскому проспекту. В результате ножевых ранений скончалась женщина 1983 года рождения, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
22 сентября в 19.30 в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что в квартире дома 30 по Суздальскому шоссе «отец убивает мать». Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп хозяйки квартиры.
Выяснилось, что ножевые ранения ей нанес супруг 1979 года рождения из ревности. Мужчина задержан.