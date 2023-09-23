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    Минэкономразвития назвало регионы, где больше всего вырастет зарплата в ближайшие годы. Петербурга среди них нет

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    4 комментария

    Минэкономразвития назвало регионы, где активнее всего будет расти номинальная зарплата в 2023–2026 годах. Информация об этом опубликована в прогнозе министерства о социально-экономическом развитии страны на ближайшие три года.

    Согласно прогнозу, среднегодовые темпы роста номинальной зарплаты будут положительными во всех регионах, но больше всего показатель вырастет в Кемеровской (+11,1%) и Челябинской (+10,8%) областях, Дагестане (+10,6%), Забайкальском крае (+10,3%), Мордовии (+10,1%) и Воронежской области (+10,1%). Рост на уровне 10% ожидается в Ярославской и Владимирской областях. Еще в семи регионах темпы роста зарплат за рассматриваемый период будут в диапазоне от 8,9% до 9,9%. Ни Петербурга, ни Москвы среди этих субъектов нет.

    При этом в документе речь идет о росте номинальных зарплат, то есть без учета инфляции, а инфляция отличается в зависимости от региона. Например, на Северо-Западе она традиционно выше, чем в Ненецком автономном округе, и ниже в Псковской области.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2024 году минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 18,5%, до 19 242 рубля, что позволит увеличить зарплаты более 4,5 млн россиян. Идея в том, чтобы повышение МРОТ обогнало инфляцию.

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    МинэкономразвитияРост зарплат
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    Комментарии 4

    Гость23 Сен 2023 в 15:24
    Гонка зарплат за инфляцией😀Ставлю на инфляцию.
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 15:22
    Карелия
    +0−1
    Гость23 Сен 2023 в 15:21
    Марий Эл
    +0−1
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