Минэкономразвития назвало регионы, где больше всего вырастет зарплата в ближайшие годы. Петербурга среди них нет

Минэкономразвития назвало регионы, где активнее всего будет расти номинальная зарплата в 2023–2026 годах. Информация об этом опубликована в прогнозе министерства о социально-экономическом развитии страны на ближайшие три года.

Согласно прогнозу, среднегодовые темпы роста номинальной зарплаты будут положительными во всех регионах, но больше всего показатель вырастет в Кемеровской (+11,1%) и Челябинской (+10,8%) областях, Дагестане (+10,6%), Забайкальском крае (+10,3%), Мордовии (+10,1%) и Воронежской области (+10,1%). Рост на уровне 10% ожидается в Ярославской и Владимирской областях. Еще в семи регионах темпы роста зарплат за рассматриваемый период будут в диапазоне от 8,9% до 9,9%. Ни Петербурга, ни Москвы среди этих субъектов нет.

