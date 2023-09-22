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    Мишустин пообещал увеличить МРОТ до 19,2 тысячи, чтобы повысить зарплаты 4,5 млн россиян

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    24 комментария

    С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 18,5%, что позволит увеличить зарплаты более 4,5 млн граждан. Об этом 22 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, обсуждая проект федерального бюджета на 2024–2026 годы.

    «Уже с 1 января МРОТ превысит 19 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 млн человек»


    Заявил Михаил Мишустин

    По его словам, решение ускоренно повысить МРОТ, чтобы опередить темпы инфляции, принял президент РФ Владимир Путин. Глава кабмина подчеркнул, что с 1 января в России увеличится минимальный размер оплаты труда на 18,5%.

    В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников заявил, что социальные выплаты в России будут проиндексированы на уровень фактической инфляции. В правительстве ожидают, что инфляция замедлится до 4,5% к концу 2024 года, а с 2025 года выйдет на целевой уровень 4%, уточняет ТАСС.

    Напомним, ранее Путин заявил об «опережающем повышении» МРОТ в 2024 сразу на 18,5%. На данный момент он составляет 16 242 рубля.

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    Комментарии 24

    Гость22 Сен 2023 в 18:42
    Молодец, Мишустин.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 18:40
    Для тех, у кого зарплата выше, ничего не изменится, ее не повысят. Для тех, у кого зарплата серая, и часть зарплаты скрывают, работодателям придется повышать официальную часть зарплаты. Бюджет от повышения МРОТ выиграет в росте налогов - и подоходного, и с малого бизнеса, и всех штрафов, размер которых привязан к МРОТ. Но нужно больше будет платить пособия безработным. Но тут у нас официальное число безработных явно расходится с реальным
    +0−0
    Akabos22 Сен 2023 в 18:30
    А на сколько они себе решили повысить зарплаты? Хотя бы до МРОТа подтянут бедняжки?
    +1−0
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