Путин: запланировано повышение МРОТ сразу на 18,5%

В России продолжат индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. Об этом 22 августа заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин напомнил, что 1 января 2023 года МРОТ повышали на 6,3%, и сейчас он составляет 16 242 рубля в месяц.



«С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — сказал Путин.



Напомним, ранее на том же заседании президент РФ отметил, что «инфляционные риски растут, и задача сдержать рост цен сегодня выходит на первый план».