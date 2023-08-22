    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    758мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.12eur102.75

    Путин: запланировано повышение МРОТ сразу на 18,5%

    1337
    29 комментариев

    В России продолжат индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. Об этом 22 августа заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Путин напомнил, что 1 января 2023 года МРОТ повышали на 6,3%, и сейчас он составляет 16 242 рубля в месяц.

    «С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — сказал Путин.

    Напомним, ранее на том же заседании президент РФ отметил, что «инфляционные риски растут, и задача сдержать рост цен сегодня выходит на первый план».

    При этом по итогам 2022 года Россия, несмотря на пессимистические прогнозы, вошла в пятерку крупнейших экономик мира, рассказал Путин, сославшись на данные Всемирного банка.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинМРОТ
    ЛАЙК3
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close