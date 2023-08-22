Путин: «задача сдержать рост цен сегодня выходит на первый план»

Федеральный бюджет России в третьем квартале будет профицитным, передает 22 августа Интерфакс. Об этом заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин.



Путин уточнил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года составит, как и планировалось, около 2% ВВП.



«Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне — около 2% ВВП», — сказал президент.



Также президент РФ отметил, что «инфляционные риски растут и задача сдержать рост цен сегодня выходит на первый план».

