Хотел убить себя. В Петербурге вынесли приговор мужчине, зарубившему жену топором из любви

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 сентября, мужчина в суде рассказал, что в январе 2021 года супруга рассказала ему об измене. Они не ругались, и она пошла спать. Павлов якобы сидел на кухне, хотел покончить с собой. Как взялся за топор и как напал на жену — не помнит. Пришел в себя, только когда нанес последний удар по голове и понял, что жена мертва. Эксперты насчитали на теле погибшей 14 ударов топором.

После этого он якобы связал руки и ноги тела строительными стяжками и перенес погибшую в ванну. Там тело пролежало три дня до того, как по просьбе матери была вскрыта дверь в квартиру.



Суд признал Павлова виновным. Его наказали сроком в размере 8 лет в колонии строгого режима. В пользу потерпевших было взыскано 3 млн рублей морального вреда и 199 тыс. рублей материального ущерба.

