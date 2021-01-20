Петербурженка потеряла дочь и обратилась в полицию. Девушку нашли с пробитой топором головой в своей квартире

Пропавшую 30-летнюю женщину нашли убитой в Невском районе Петербурга. В качестве подозреваемого задержан её муж, с места изъят топор.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января, накануне утром в полицию обратилась жительница Северной столицы. Она попросила помочь с поисками её дочери, которая уже третий день не выходит на связь.

Оперативники пришли домой к девушке на проспект Большевиков, квартиру она снимала вместе с мужем. Открыть дверь пригласили собственника. Войдя внутрь, полицейские нашли 30-летнюю дочь заявительницы с пробитой головой. Там же в состоянии алкогольного опьянения был задержан её 32-летний муж, его подозревают в убийстве возлюбленной. В качестве орудия он, вероятно, использовал топор — его изъяли и отправили на экспертизу.