Склонившийся светофор на Лиговском подпирала палка. Его ремонтируют

На Лиговском проспекте, у пересечения с Курской улицей, ремонтируют «уставший» светофор.
Курьёзную фотографию опубликовала утром 21 сентября группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На перекрёстке наклонился светофор, его подпирает палка. Видно, что дальше на тротуаре дорожный знак вовсе лежит. Возможно, причиной стал вчерашний сильный ветер.
В пресс-службе ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» «Фонтанке» сообщили, что фотография действительно сделана 20 сентября. Светофорную колонку демонтировали ещё вчера, сейчас на месте бригада предприятия меняет основание.
Сильный ветер в Петербурге 20 сентября уронил дорожный знак на женщину около Мариинского театра. А на подъезде к Гатчине дерево рухнуло на проезжую часть, когда там двигался автомобиль. Водитель погиб.