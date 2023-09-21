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    Склонившийся светофор на Лиговском подпирала палка. Его ремонтируют

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    На Лиговском проспекте, у пересечения с Курской улицей, ремонтируют «уставший» светофор.

    Курьёзную фотографию опубликовала утром 21 сентября группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На перекрёстке наклонился светофор, его подпирает палка. Видно, что дальше на тротуаре дорожный знак вовсе лежит. Возможно, причиной стал вчерашний сильный ветер.

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    В пресс-службе ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» «Фонтанке» сообщили, что фотография действительно сделана 20 сентября. Светофорную колонку демонтировали ещё вчера, сейчас на месте бригада предприятия меняет основание.

    Сильный ветер в Петербурге 20 сентября уронил дорожный знак на женщину около Мариинского театра. А на подъезде к Гатчине дерево рухнуло на проезжую часть, когда там двигался автомобиль. Водитель погиб.

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    Комментарии 6

    Гость21 Сен 2023 в 11:46
    бегловщина!
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