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    Упавшее на трассу дерево унесло жизнь водителя на подъезде к Гатчине

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    16 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Внезапное препятствие на дороге привело к смертельному ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области утром 20 сентября. Обстоятельства гибели водителя устанавливает полиция.

    В 10:50 на 2-м километре подъезда № 2 к городу Гатчине 40-летний водитель микроавтобуса Toyota не справился с управлением и наехал на упавшее перед ним дерево, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Дерево обрушилось на машину во время движения, добавили 47News в дорожной полиции.

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    Судя по фото, удар пришелся прямо на лобовое стекло автомобиля. В результате водитель погиб на месте. Прибывшие на место спасатели распилили ствол и деблокировали тело погибшего. По факту ДТП ведется проверка.

    Сегодня в Ленинградской области обещали сильный ветер. Порывы местами могут достилать 18 м/с, а в прибрежных районах — 23 м/с.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 16

    Гость20 Сен 2023 в 15:49
    Там на этом южном полукольце, особенно от Московского шоссе до Кировска деревья стоят прямо на обочине. Причём многие из них сухостой. А машины по трассе летают как боллиды. Я всё думал, что когда-нибудь одно упадёт на асфальт и кто-нибудь осуществит таран с последствиями. Вот оно упало. Правда не там, а возле Гатчины. Но там тоже упадёт. И тоже будет труп. Возможно даже не один, а много. Но пока этого не случилось сухостой так и будет стоять вдоль обочин в том числе и на южном полукольце. В принципе можно было бы разрешить людям перепилить его на дрова, пока он сам не начал падать. При этом люди практически безплатно для бюджета очистили бы придорожную территорию от опасных деревьев. Но в России спиленное даже сухое дерево - это преступление. А вот водителей автомобилей не жалко ибо это всё-равно расходный материал. Их жизни в их собственных руках. И хотя они платят в казну и акцизы и транспортный налог - наезд на упавшее на дорогу дерево может быть совершён только по вине водителя
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