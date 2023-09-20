Упавшее на трассу дерево унесло жизнь водителя на подъезде к Гатчине

Внезапное препятствие на дороге привело к смертельному ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области утром 20 сентября. Обстоятельства гибели водителя устанавливает полиция.
В 10:50 на 2-м километре подъезда
Судя по фото, удар пришелся прямо на лобовое стекло автомобиля. В результате водитель погиб на месте. Прибывшие на место спасатели распилили ствол и деблокировали тело погибшего. По факту ДТП ведется проверка.
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