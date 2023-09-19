МЧС предупреждает об ухудшении погоды. Сильный ветер задует в Петербурге и Ленобласти

МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий. В среду, 20 сентября, в городе и области ожидают усиление ветра, особенно будет трепать прибрежные районы.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами в Петербурге 20 сентября порывы ветра будут достигать 18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу. Временами обещают дожди, а воздух днем прогреется до +17...+19 градусов. Ночью температура будет колебаться от +13 до +15 градусов. Как отмечал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ночью в город придет атмосферный фронт с запада.