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    МЧС предупреждает об ухудшении погоды. Сильный ветер задует в Петербурге и Ленобласти

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    МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий. В среду, 20 сентября, в городе и области ожидают усиление ветра, особенно будет трепать прибрежные районы.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами в Петербурге 20 сентября порывы ветра будут достигать 18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу. Временами обещают дожди, а воздух днем прогреется до +17...+19 градусов. Ночью температура будет колебаться от +13 до +15 градусов. Как отмечал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ночью в город придет атмосферный фронт с запада.

    В Ленобласти днем порывы ветра местами тоже будут достигать 15–18 м/с, а в прибрежных районах — до 23 м/с, сообщает областное ГУ МЧС. Погода будет облачной с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет достигать +10...+15 градусов, а днем поднимется до 15–20 градусов тепла.

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